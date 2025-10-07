昔稱許芷瑜「愛玩的小孩」　柯文哲今出庭再淡化「只負責買便當」

▲柯文哲前隨行秘書許芷瑜綽號「橘子」，目前仍被通緝。（資料照／合成圖）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲的前隨行秘書「橘子」許芷瑜，涉及政治獻金案、至今仍被通緝，先前是柯被延押理由之一，柯曾經形容許女是「愛玩的小孩」，台北地院今（7日）審理時，柯又說許只是負責買便當的角色、沒管大錢，批檢方從垃圾桶撿出1張碎紙，就要興文字獄，但被檢方提示證據打臉許女確實經手大額金錢。

檢方起訴主張許芷瑜和京華城案、政治獻金案被告李文宗，共同為柯文哲處理財務，許去年（2024年）8月29日出境到日本，隔天台北地檢署指揮廉政署搜索約談柯，扣得1團碎紙，拼湊還原出「「1.木可內帳有無洩漏？帳本？自我檢查。2.晶華→orange出國」等字句。

檢方認為「orange」講的就是綽號「橘子」的許芷瑜，許女去年8月27日剛從日本返台，29日清晨就離境，代表柯文哲預先要許出國避風頭，經策動許女親友勸說歸案未果，去年12月24日依涉犯貪污等罪嫌通緝許女，今年4月列入調查局外逃通緝名單。

▲柯文哲今（7日）以證人身分到台北地院出庭，聲稱許芷瑜只負責幫他買便當、不管大錢。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲在押期間出庭時，曾經形容30幾歲的許芷瑜是個愛玩的小孩，聲稱許女去年5月離職後，彼此很少聯絡，許女去年8月返台看牙醫，隨即赴日不耽誤學業，許女家人都不知她返台，柯說自己當然也不知道。

柯文哲今以證人身分應訊，被問到這張碎紙字句含意，他聲稱木可公司2022年成立時，還沒有總統大選，純粹處理各路廠商來邀授權肖像權做相關商品，「我那時已是網紅，每個人都要我去做公仔」，他哪有空一個一個談，交給木可同時把關商品別做太難看。

柯說去年（2024年）木可捲入政治獻金案，媒體渲染報導，就像典型「曾參殺人」、連他都快要相信木可有內帳，但他「直到現在這一秒」，都沒看過木可帳目，他選完2024年總統，有要求看帳，「可是沒多久，我就被關進去（收押）」。

柯聲稱這張碎紙是案發前心有所感、隨手寫下，而「晶華→orange出國」也是，那時他妻子陳佩琪跟小孩想出國避開當時的紛擾，他原本要寫arrange（意即「安排」）出國，想到「橘子」正在日本、不用管這些風波，他覺得「橘子真爽」，順手寫成orange，把「京華」也寫成「晶華」。

檢方無法接受這種說法，追問「到底要寫arrange，還是orange？」柯文哲怒說「吃飯都會咬到舌頭」，他根本不知許芷瑜回台，又怎能提前叫她出國避風頭，檢方搜索時從垃圾桶撿起這團碎紙，就用來編故事、興文字獄。

柯文哲強調許女跟京華城無關、也不管大錢，「只負責幫我買便當」。

檢方提示對話記錄，打臉柯曾傳訊息問許女「印象中沒收到林富男的300萬元」，還要許女「按照這種用錢速度，你要妥善保管400萬」等語，且許女經手陳盈助透過邱清章捐的300萬、用皮箱拉走妙天捐的1000萬，看來許女並非不管大錢。

柯說檢方曲解「老闆跟秘書的聊天」，他只是問許女有沒有收到林富男的300萬，其實許女很有錢，幫他買便當都不記帳，他提醒許女這樣會花很多錢，許女仍不在乎，但管錢的是李文宗，真的跟許女無關。

不過柯承認要許女把邱清章送來的300萬，拿去台北捷運公司交給負責募款的周芳如、「我不會自己拿錢去北捷」，妙天的1000萬也是許女拉走，「她是隨行秘書，難道我自己提嗎」，當然是要許女轉交給李文宗。

檢方另指木可公司將肖像權收益匯450萬元到柯的戶頭，也是許女跟時任木可負責人李文娟聯繫處理，柯聲稱看媒體報導才知這件事，回家請妻子陳佩琪查存摺才確認，當下不知誰處理的。檢方質疑錢匯進自己戶頭、怎會什麼都不知。

柯文哲自稱平常不會過問這些細節，因為「老闆通常不會知道，他們也沒跟老闆報告」，他是看媒體報導才知道的。