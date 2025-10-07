　
    • 　
>
地方 地方焦點

防洪再升級！新北中港東抽水站更新　增9.6萬噸滯洪空間

▲防洪再升級！新北中港東抽水站更新。（圖／新北市水利局提供）

▲中港東抽水站機組更新工程2025年8月開工，2026年汛期前即發揮抽排水功能。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局為強化防洪能力，今年2月爭取中央前瞻計畫經費補助約3,309萬元，加上新北自籌約1,418萬元，總經費達4,727萬元，辦理中港東抽水站使用近20年沉水式抽水機的更新，工程已於8月開工，預計2026年汛期前即發揮抽排水功能，可提供五股、泰山地區居民更堅實的防洪保障。

水利局長宋德仁表示，中港東抽水站自2006年開始啟用，配置4組豎軸式抽水機組與2組沉水式電動抽水機，總抽水量為每秒60立方公尺，因沉水式抽水機組長年運作下，易有設備老化、抽水效率下降等問題，為有效改善抽水機效能衰減問題及避免機組操作風險，透過這次更新2組沉水式電動抽水機，確保颱風或豪雨期間都可穩定運作，平時晴天透過預抽可降低上游水位，增加約9萬6千立方公尺（9.6萬噸）滯洪空間，降雨時則與中港及中港西抽水站透過預抽機制與聯合操作，能有效降低五股、泰山地區積淹水風險。

▲防洪再升級！新北中港東抽水站更新。（圖／新北市水利局提供）

▲中港東抽水站機組更新完工後提供五股、泰山地區更堅實的防洪保障。

宋德仁補充，為了確保抽水機組運作穩定，平時除委託廠商進行維護保養外，每年委託專業顧問公司進行設備安全評估，由專業技師定期檢視設備狀況與效能，並依檢測結果逐年編列經費，分期推動抽水機組更新計畫，透過此次更新，不僅可提升機組揚程與抽水能量，進而增加滯洪空間並提升整體防洪能力，更能全面強化抽水站運作效率。

水利局進一步表示，新北市目前共有84座抽水站、341台抽水機組，是守護城市安全的重要防線，抽水機組更新為持續推動的重點工作，特別針對機齡超過20年、抽水效率較低的17座抽水站、72組抽水機組進行汰換評估，並積極向中央爭取經費，逐步推動改善，以確保抽排水穩定性，讓防汛工作持續升級，打造安全無虞的生活環境。

▲防洪再升級！新北中港東抽水站更新。（圖／新北市水利局提供）

▲抽水站除了平時例行維護保養也委託專業技師定期檢視設備狀況與效能。

防洪再升級！新北中港東抽水站更新　增9.6萬噸滯洪空間

新北市水利局防洪抽水站更新

