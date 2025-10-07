　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

▲▼ 烏來 。（圖／記者項瀚攝）

▲烏來老街。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

北部人想泡溫泉，除了北投之外，可以一次滿足泡湯、搭纜車、台車、賞櫻的新北市烏來，也是不錯的選擇。地產專家Sway透露，趁著中秋連假到烏來走走，發現烏來老街的人潮每況愈下，晚上7點多老街就打烊，除了泡溫泉跟吃飯，沒有什麼好玩的，感嘆「整個商圈像失去了靈魂」，貼文掀起熱論。

地產專家Sway在粉專發文，中秋節到烏來泡溫泉，才晚上7點左右，老街的店家幾乎都已經打烊了，整條街空蕩蕩，「是說沒有遊客自然就提早關，可是遊客來了，除了吃飯跟泡湯，也不知道可以幹嘛」，整個商圈仿佛失去了豐富的靈魂，「停車費還一直漲。」

Sway選了一間當地老店用餐，老闆感慨地說「不要再隔一年才來啦。」他稱讚，店家的餐點很好吃，老闆很親切，「感覺就是一個在老街守著一口爐灶的老店，就像你回外婆家吃飯一樣親切」，但老闆也擔心沒有遊客，只好早點打烊休息。

貼文曝光，網友紛紛有感，「上次去認真覺得好無聊，沒特色」、「溫泉街沒有特色，東西又貴，當盤子一次就不會想再當第二次」。但也有人緩頰，季節不對，而且收假前一晚沒有人很正常，「這個季節，誰要來泡溫泉？冬天再來才對啊」、「這種大熱天是誰要泡湯，等冬天沒人再講吧」、「老街跟夜市不一樣欸。是不是搞錯了啊，三峽、金山、大溪老街也幾乎晚上6、7點就收了不是嗎？」「誰會在連假最後一天不回家休息」。

事實上，根據觀光署統計，烏來風景特定區7月份旅遊人次26萬人次，2月是今年最多人造訪的月份，高達42萬人次。2024年旅遊人次為225萬，排名新北市第九名。

10/06 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

