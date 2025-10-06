新北產官學螢火蟲生態講座　專家帶路探索發光奧秘

▲新北市政府農業局輔導文山農場進行螢火蟲復育。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全台灣共有54種螢火蟲，其中新北市就曾記錄到26種，生態資源十分豐富。為提升市民對螢火蟲生態的認識，新北市政府農業局將於8日舉辦螢火蟲生態講座，介紹新北市的螢火蟲種類、觀察方法、調查方式及復育案例，歡迎休閒農場業者、生態團體、生態志工、學校單位，以及對螢火蟲有興趣的民眾踴躍報名。

本次課程邀請到國內螢火蟲權威學者台大昆蟲系榮譽教授楊平世，以及復育專家、台南大學助理教授吳加雄授課。課程時間自上午10時至下午3時20分，地點在新北市稅捐稽徵處10樓訓練教室（板橋區中山路1段143號）。內容豐富精彩，全程免費，名額僅限80位，歡迎有興趣的民眾盡早報名。報名網址：https://forms.gle/jrVEsburv13EKEtn8。

▲楊平世教授為國內螢火蟲權威學者，曾發表多種新種，並於多處國家公園進行調查。

近年來，許多民眾熱衷參與休閒農場或生態團體推出的賞螢行程，對黃緣螢、紅胸黑翅螢等種類已不陌生。大家多半知道每種螢火蟲有不同的發光頻率，發光目的是為了求偶，也了解牠們喜歡住在乾淨的水邊。但其實除了水生螢火蟲，陸生種類更多；發光也不僅是為了求偶，還具有訊息交換、擬態捕食，甚至警告天敵的功能。此外，不只雄蟲能發光飛行，某些種類的雌蟲也具備同樣能力。

螢火蟲的世界充滿奧妙，但在踏入這個閃爍世界的同時，我們也必須特別注意腳下安全，避免傷害到棲息於地面的幼蟲。因此，講座中也特別介紹觀察螢火蟲的方法與注意事項，包括：走在既有路徑上，避免踩踏植被和土壤；站定位置觀察，避免邊走邊看；使用弱光照明，且僅限於腳下區域。

新北市農業局表示，期望透過本次課程，激發更多民眾關心新北市的生態環境，各界共同努力打造適合生物生存的環境，讓螯火蟲在本市遍地發光。同時，也希望大家學習觀察與記錄的方法，以此為起點培養公民科學家，累積螢火蟲的基礎資料，作為未來研究的重要基礎。