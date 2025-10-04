　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」守護生態

▲2025新北濕地藝術季登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲濕地藝術季迄今已邁入第六屆，此次以「種籽之旅」為主題。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（4日）舉行「2025新北濕地藝術季-種籽之旅」，新北市長侯友宜邀請市民到板橋新月橋下新海二期人工濕地欣賞環境藝術，透過藝術了解環境永續的理念。現場侯友宜也寫下「延續再生，永續綠色廊道在新北」願景，期許與市民攜手守護這塊土地，讓豐富生態得以在新北孕育成長。

侯友宜表示，濕地藝術季迄今已邁入第六屆，此次以「種籽之旅」為主題，邀請來自臺灣、墨西哥與馬來西亞的國內外藝術家，共同打造14組兼具環境意識與創意的作品，並舉辦市集、手作及生態體驗，希望市民朋友透過活動了解環境永續的意義，也更加認識大漢溪的豐富樣貌，一同守護這塊美麗生態。

▲2025新北濕地藝術季登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜邀請市民到板橋新月橋下新海二期人工濕地欣賞環境藝術。

侯友宜說，大漢溪曾因工業與生活污水排放，生態環境面臨嚴峻挑戰，近年市府積極推動污水下水道，導入人工濕地建設及自然淨化機制，改善大漢溪水質，讓豐富生態得以在這塊濕地孕育、棲息，也成為市民休閒散步好場域，歡迎大家在藝術季期間或是閒暇時光都能與家人朋友前來欣賞濕地的美麗景觀，度過美好時光。

高灘處補充，濕地藝術季10月4日至5日開幕週末，特別安排藝術家分享會、舞蹈生態系互動演出、自然素材DIY體驗、微戀（wetland）市集，以及榮獲第24屆台北電影節最佳配樂獎的守夜人樂團與療癒系音樂人南西肯恩帶來精彩演出。現場的微戀市集也展現永續精神，倡導「無包裝、無一次性垃圾」，鼓勵來參加活動的朋友們使用環保餐具，現場亦有設置水槽提供清洗，希望大家一同實踐減塑、友善環境的理念。

▲2025新北濕地藝術季登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲2025新北濕地藝術季登場。（圖／新北市新聞局提供）

【更多新聞】

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人
山難意外！台中男斷氣死亡
李翊君開唱　大咖瓊瑤女神竟在台下
超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

2025新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」守護生態

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

隨機砍人案「正義男」路過擋下刀　縣府：全額負擔醫療費

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

山水之間靈性共鳴！旅法藝術家沈榮水墨畫宗博館開展

重溫時代記憶！基北北桃眷村文化節開跑　復古Disco派對揭序幕

社區齊步動起來！　台南健走嘉年華熱鬧登場

柚見台南香！黃偉哲赴新加坡推廣文旦　掀起搶購熱潮

關懷25名堰塞湖受災傷者　徐榛蔚赴醫院探視

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

2025新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」守護生態

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

隨機砍人案「正義男」路過擋下刀　縣府：全額負擔醫療費

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

山水之間靈性共鳴！旅法藝術家沈榮水墨畫宗博館開展

重溫時代記憶！基北北桃眷村文化節開跑　復古Disco派對揭序幕

社區齊步動起來！　台南健走嘉年華熱鬧登場

柚見台南香！黃偉哲赴新加坡推廣文旦　掀起搶購熱潮

關懷25名堰塞湖受災傷者　徐榛蔚赴醫院探視

玖壹壹南投「音浪之夜」開唱 　成軍16年預告「無年限」一直唱下去

鳳小岳「鏟子超人」低調現蹤光復！志工巧遇才曝光　拍戲愛上花蓮：居民辛苦

樓心潼提前2天產女！　曝二寶真面目激似長女：隔兩年的雙胞胎

「台灣厲鬼」也來了！SHINee KEY北流霸氣開唱　粉絲：拜託他常來

24組樂團依人氣分舞台 曾上《艾倫秀》神童組團演到缺氧

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

連晨翔演撩妹戲「有點彆扭」　李玲葦《好好吃飯2》被撩到腿軟

直擊／李翊君唱回憶殺金曲　鏡頭一掃「超大咖瓊瑤女神」竟在台下

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

台中男獨爬麟趾山「突然走不動」斷氣　電擊CPR搶救仍不治

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

地方熱門新聞

蹲點8年、準備8年陳亭妃為最後一哩路

正義男路過擋刀　縣府全額擔醫療費

台糖光復糖廠救災為先！供水供地再開放安置空間

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

新北推育兒社宅加籤及青年租補

桃園「東溪綠園」邀您共賞地方文學

陳亭妃爭取15億電纜地下化卓榮泰允諾納入年度重點預算

勞動部助企業培訓人才 計畫說明會報名開跑

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

中壢仁海宮200年醮壇動土　何志偉溫馨「送暖」祝好孕到

朴子警東石海之夏煙火秀　實施彈性交管措施

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

全國首創！臺中基準地搭配3D實價登錄6萬戶上線

更多熱門

相關新聞

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

10月4日是世界動物日，新北市政府動保處特別在這天推出【友善店家推薦地圖】、【友善店家名單】及【旅遊路線票選活動】。寵物友善店家涵蓋全市各行政區，包含餐廳、咖啡館、商店、文創場域等毛寶貝可入內的空間。動保處透過現場訪查、店家自評、民眾推薦三重管道，建置20條寵物旅遊路線，邀請市民一起來票選，選出心中最想玩的寵物旅遊路線。

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

新北推育兒社宅加籤及青年租補

新北推育兒社宅加籤及青年租補

世界最大不對稱斜張橋成台灣地標

世界最大不對稱斜張橋成台灣地標

金山警公布台2線「替代道路、尖峰時段」全攻略

金山警公布台2線「替代道路、尖峰時段」全攻略

關鍵字：

新北市濕地藝術季環境永續侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

9家手搖飲中秋優惠一次看

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面