2025新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」守護生態

▲濕地藝術季迄今已邁入第六屆，此次以「種籽之旅」為主題。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（4日）舉行「2025新北濕地藝術季-種籽之旅」，新北市長侯友宜邀請市民到板橋新月橋下新海二期人工濕地欣賞環境藝術，透過藝術了解環境永續的理念。現場侯友宜也寫下「延續再生，永續綠色廊道在新北」願景，期許與市民攜手守護這塊土地，讓豐富生態得以在新北孕育成長。

侯友宜表示，濕地藝術季迄今已邁入第六屆，此次以「種籽之旅」為主題，邀請來自臺灣、墨西哥與馬來西亞的國內外藝術家，共同打造14組兼具環境意識與創意的作品，並舉辦市集、手作及生態體驗，希望市民朋友透過活動了解環境永續的意義，也更加認識大漢溪的豐富樣貌，一同守護這塊美麗生態。

▲侯友宜邀請市民到板橋新月橋下新海二期人工濕地欣賞環境藝術。

侯友宜說，大漢溪曾因工業與生活污水排放，生態環境面臨嚴峻挑戰，近年市府積極推動污水下水道，導入人工濕地建設及自然淨化機制，改善大漢溪水質，讓豐富生態得以在這塊濕地孕育、棲息，也成為市民休閒散步好場域，歡迎大家在藝術季期間或是閒暇時光都能與家人朋友前來欣賞濕地的美麗景觀，度過美好時光。

高灘處補充，濕地藝術季10月4日至5日開幕週末，特別安排藝術家分享會、舞蹈生態系互動演出、自然素材DIY體驗、微戀（wetland）市集，以及榮獲第24屆台北電影節最佳配樂獎的守夜人樂團與療癒系音樂人南西肯恩帶來精彩演出。現場的微戀市集也展現永續精神，倡導「無包裝、無一次性垃圾」，鼓勵來參加活動的朋友們使用環保餐具，現場亦有設置水槽提供清洗，希望大家一同實踐減塑、友善環境的理念。