免疫新突破！諾貝爾獎得主揭調節T細胞：盼打造「癌症可治療時代」

▲日本免疫學者坂口志文獲頒諾貝爾生醫獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

2025年諾貝爾生理醫學獎6日揭曉，現年74歲的日本大阪大學免疫學榮譽教授坂口志文以發現調節性T細胞（regulatory T cell，Treg）獲獎。他在記者會表示，此項發現不僅有助於自體免疫疾病與過敏治療，更可能推動發展癌症免疫療法，預測20年內人類將迎來能有效治療癌症的時代，呼籲政府增加對基礎科學研究的投入。

根據日媒《朝日新聞》，坂口志文的研究揭示，人體免疫系統中存在一種「免疫抑制的調節性T細胞」，能阻止免疫細胞攻擊自身組織，避免免疫反應失控。當Treg功能減弱，免疫細胞可能攻擊正常細胞，引發關節炎、1型糖尿病等自體免疫疾病，或對花粉等無害物質過度反應，引起過敏症狀。

2003年，坂口團隊成功鎖定Treg生成的關鍵基因，證明基因異常會導致嚴重自體免疫疾病，這項成果也讓他成為多年來的諾貝爾熱門候選人。

在臨床應用方面，Treg功能的調控呈現雙向潛力：增強Treg可抑制自體免疫疾病、過敏以及器官移植後的排斥反應；抑制Treg則可能增強免疫系統對癌細胞的攻擊，開拓癌症治療新途徑。

▲日本免疫學者坂口志文與其妻子教子7日上午抵達大阪大學，收下花束。（圖／達志影像／美聯社）

日本國立癌症研究中心已進行臨床試驗，利用藥物選擇性破壞活化的Treg，以避免全身免疫失衡。坂口也在2016年創立醫療創新公司「RegCell」，探索透過增減或強弱調節Treg來治療與預防多種疾病，2025年將總部移至美國，計畫開發早期癌症口服藥及即時啟動的免疫療法。

坂口志文回顧投身免疫學的初衷時表示，「免疫系統不僅保護自己，有時也會攻擊自己，勾起我的興趣。我希望解開這些疑問，這本身就是值得研究的價值。」他鼓勵年輕後輩追求自身興趣，認為基礎研究終將轉化為實際治療與預防，即使面對看似困難的疾病，療法仍有可能被發現。

談及癌症治療前景，坂口指出，Treg能同時抑制對癌細胞的免疫反應，但若能像疫苗般誘發針對異常癌細胞的免疫反應，便可成為有效療法。他樂觀預測，「大約20年內，癌症這種可怕的疾病也能迎來可治療的時代。」

▲坂口志文對日本科學與醫療研究的投資環境表達擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

然而，坂口對日本科研環境表示擔憂。他指出，日本免疫學研究的資金規模僅為經濟規模相當的德國3分之1，民間企業風險承擔意願低，創新研發不易推進。相比之下，歐美科研文化容許失敗、鼓勵創新，短期投入雖有限，但長期支持廣泛且穩定。

獲獎消息公布後，大阪大學約80名教職員以掌聲與花束迎接坂口，他面帶微笑、感激回應，並以幽默化解壓力。學生千歲康弘表示，「坂口老師鼓勵學生追求興趣，給予指導與支持，希望自己將來也能像他一樣做出新發現並獲得諾貝爾獎。」