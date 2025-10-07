　
國際

高市早苗敲定自民黨高層名單　麻生展現影響力！在野憂安倍派復辟

▲▼日本自民黨新任黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨新任黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

高市早苗4日成為自民黨新任黨總裁，是該黨成立近70年來首位女性總裁，預計14日臨時國會獲指名出任首相。今（7）日，高市早苗在記者會公布新一波黨高層名單，任命麻生太郎為副總裁，幹事長則由麻生派出身的鈴木俊一接任，「黨四役」（幹事長、政調會長、總務會長、選對委員長）多半由麻生派與舊安倍派核心人物擔任，顯示高市權力基礎明確倚重保守派陣營。

根據《日本放送協會》，高市早苗7日在自民黨本部召開記者會時強調，將以誠意面對國民，「將國民的不安化為希望與夢想，建設一個能讓大家安心生活的日本」。她表示，將延續石破茂的經濟政策路線，同時加強防衛與能源安全，推動國家成長與地方再生。

此次人事布局中，被視為此屆黨內選舉的「造王者」的麻生太郎再度回到黨中央核心，獲任命為副總裁。高市強調，麻生的政治經驗與人脈將成為新體制的重要支柱。麻生曾擔任外務大臣、財務大臣與首相等要職，在外交與財政領域具有深厚影響力，長年推動「親美、親台」外交方針，外界認為其能主導高市政權的對外戰略。

▲▼麻生太郎在此次黨總裁選舉被視為「造王者」，是高市當選總裁的幕後功臣，7日獲任命為黨副總裁。（圖／達志影像／美聯社）

▲麻生太郎在此次黨總裁選舉被視為「造王者」，是高市當選總裁的幕後功臣，7日獲任命為黨副總裁。（圖／達志影像／美聯社）

幹事長一職由72歲的鈴木俊一出任。鈴木是麻生太郎的妹夫，也是前首相鈴木善幸之子，歷任財務大臣、環境大臣與奧運擔當大臣等職務，擁有豐富的行政與預算管理經驗。鈴木繼承父親「以財政健全化為根本」的理念，但此次將如何與主張擴張性財政政策的高市配合，成為外界矚目焦點。

政務調查會長則由前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之出任。現年50歲的小林鷹之屬於舊二階派，在此次黨總裁選舉中得票為第4名。小林以「經濟安保專家」著稱，主張防止關鍵技術與戰略物資外流，並倡議建立類似美國CHIPS法的產業支持體系。他曾主導推動「防止間諜法」等提案，與高市在政策理念上相當一致。

新任總務會長有村治子是自民黨內著名的保守派參議員，長年獲神道政治連盟支持，立場與高市相近。她曾擔任女性活躍擔當大臣，並與高市多次共同參拜靖國神社。此次出任總務會長，被視為高市重視「價值觀政治」的象徵。

▲▼自民黨公布新一波黨高層名單，由左至右分選對委員長古屋圭司、總務會長有村治子、副總裁麻生太郎、總裁高市早苗、幹事長鈴木俊一、政調會長小林鷹之，以及參院議員會長松山政司。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨公布新一波黨高層名單，由左至右分選對委員長古屋圭司、總務會長有村治子、副總裁麻生太郎、總裁高市早苗、幹事長鈴木俊一、政調會長小林鷹之，以及參院議員會長松山政司。（圖／達志影像／美聯社）

至於選舉對策委員長，則由舊安倍派出身的古屋圭司接任。古屋圭司是高市長達30年的盟友，此次黨總裁選舉是高市的推薦人，他也擔任「日華議員懇談會」會長，與台灣有深厚交流，被視為政權穩定運作的關鍵人物之一。

不過，外界對此波人事仍有質疑。日媒《朝日新聞》分析，多數黨內核心職位集中在麻生派與舊安倍派，包括涉及「派閥黑金」問題的前政調會長萩生田光一，他被任命為代理幹事長，引發在野黨批評人事布局的保守色彩過於濃厚。

立憲民主黨黨魁野田佳彥指出，「這樣的陣容與自民黨先前聲稱的『解黨式重生』完全相悖，讓國民難以理解。」；共產黨書記局長小池晃更嘲諷道，「這是面向自民黨內部而非國民的政治，根本是第二次麻生政權的開端。」

10/06 全台詐欺最新數據

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

今年諾貝爾醫學獎由美日3學者共享殊榮，不過其中1人堪稱是「勞逸平衡」（work-life balance）最佳典範，甚至可能到現在還不知道自己得獎的境界。

