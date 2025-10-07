沖繩市長強吻女職員拒下台　反喊解散議會「辭職就等於承認」

▲南城市長古謝景春被爆出性騷，但他堅持否認、拒絕下台，反而宣布解散議會。（翻攝自南城市役所臉書）

圖文／鏡週刊

日本沖繩縣南城市爆發市府性醜聞，70歲男市長古謝景春被爆出性騷女員工，在辦公室強吻、摸屁股，性騷案被受理後，市議會對他提出不信任案通過，但他卻堅持拒絕下台，反而宣布解散市議會，聲稱「辭職等於承認性騷擾」。

綜合《琉球新報》《朝日新聞》等日本媒體報導，南城市市長古謝景春被女員工指控，曾在辦公室內對她隔著口罩親吻，還伸鹹豬手摸屁股。今年5月第三方委員會報告，在多名員工證詞下，認定古謝景春曾對多人犯下親吻等性騷行為。

市議會對古謝景春發起不信任案，9月26日表決通過。儘管員工指證歷歷，甚至還有證據佐證，他親口說過「我在這裡（辦公室）抱了妳」，但古謝景春堅持否認性騷，他說自己摸過員工的肩膀和手，但那是為了溝通「鼓勵他們」。受害員工害怕被報復，一度不敢發聲，事發後也向市公所請假。

儘管不信任案通過，古謝景春仍堅持自己的立場，並拒絕下台，昨（6日）甚至宣布要解散市議會，上午到議會將解散通知書交給議長中村直哉。

古謝景春面對媒體表示，雖然第三方委員會認定他的部分騷擾行為，但他始終都是否認，可是市議會仍以市政動盪為由，通過了不信任案，「我深感失望。我認為請辭就等於承認了我之前否認的事件，因此我決定解散議會」。他強調自己不會辭職，「因為我沒做」。

此一決定引發譁然，也掀起議員們大力反彈，議長認為市長也應該請辭、重新選舉，以檢驗他的公信力。據報，南城市選舉委員會已訂於11月2日宣布舉行市議會選舉，並於11月9日舉行投票。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



