晚間4地降雨機率增　明後天赴日旅遊留意「哈隆」北轉

▲哈隆颱風未來將在日本南方海面北轉，朝東北方離開。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

受東北風影響，今天晚間起基隆北海岸、東北部、大台北山區、恆春半島開始有局部短暫雨，預計持續到周五，午後中南部及其他山區也有局部短暫雷陣雨。哈隆颱風未來將在日本南方海面北轉，明天下半天到後天前往日本旅遊要留意。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天白天各地多雲到晴，午後中南部有局部短暫雨，晚間起基隆北海岸、東北部、大台北山區、恆春半島有局部短暫雨，花東也有零星雨。明天到周五受東北風影響，大台北、基隆北海岸、東北部、恆春有局部短暫陣雨，花東為零星雨，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳指出，周六東北風減弱，環境轉為偏東風，北海岸、東半部、大台北及恆春有零星雨，午後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他表示，這周東北風影響有限，大台北高溫略降為32至33度，中南部仍有34度以上，預計要到10月中旬後才有較涼東北季風南下。另外，周五、周六北海岸、東半部、恆春及馬祖有長浪，提醒民眾留意。

張承傳也說，哈隆颱風未來將在日本南方海面北轉，朝東北方離開，預計後天較接近日本，對台灣沒有直接影響，提醒明天下半天到後天前往日本旅遊的民眾留意。

另外，他表示，周五前適逢年度大潮，新北到台中沿海、澎湖、金門漲潮期間水位偏高，民眾前往海邊活動也要留意。

