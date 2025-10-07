川普令國民兵進駐芝加哥　伊利諾州首長控「軍隊淪政治打手」提告

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普在打擊國內犯罪與無證移民的行動中，遭遇伊利諾州官方的強烈反彈。該州當局7日向聯邦法院提起訴訟，試圖阻止川普政府將國民兵（National Guard）部隊部署至芝加哥，指控川普動用軍隊懲罰政治對手，並可能危害公共安全。

川普於上周末批准向芝加哥增派700名國民兵，儘管伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）與芝加哥市長強生（Brandon Johnson）明確反對，該決定仍強勢推進。伊利諾州檢察長與芝加哥市府代表律師共同提告，指控此舉是對政敵的政治報復，並非為提升當地治安。

訴訟內容指出，川普「挑釁與獨斷」的部署決策無助於促進芝加哥公共安全，反而可能激起大規模抗議，導致社會動盪。他們請求法院立即宣布此行動違法，並永久禁止類似行徑。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）則出面為川普辯護。她在福斯新聞（Fox News）上表示，芝加哥如今狀況嚴峻，「根本就像一個戰區」。

此外，一位聯邦地區法院法官6日晚間下令，暫時禁止川普政府向俄勒岡州部署國民兵。此前川普調派加州國民兵進駐波特蘭，引發俄勒岡與加州兩州聯手提告，成為目前美國地方政府對聯邦權力擴張反制的最新戰線。