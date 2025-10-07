　
大陸 大陸焦點 特派現場

如果川普沒得諾貝爾和平獎？　胡錫進預言：獲獎的人就慘了

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

2025年諾貝爾和平獎將於10日揭曉，美國總統川普曾多次表達期待獲獎。對此，大陸前《環球時報》總編輯胡錫進預言，如果不是川普得獎，那個獲獎的人「可就慘了」，因為他會被置於川普落選大規模討論的陰影之下，還可能被川普忌恨，「得了那個獎不如不得」。

川普曾多次宣稱自己「值得」這個獎項，並聲稱他已「結束7場戰爭」，9月底更在聯合國大會上表示，「每個人都說我應該得到諾貝爾和平獎」，還抱怨他和美國從未因在2020年他擔任總統時達成《亞伯拉罕協議》而獲得任何稱讚。《亞伯拉罕協議》推動了以色列與幾個阿拉伯國家之間外交關係正常化。

對此，胡錫進於微博發文評論稱，本周五和平獎公布，無論是誰，都會成為大話題。如果是川普，全世界的輿論一定會引爆，批評和嘲諷的聲音會潮水般湧起。

但如果不是川普，胡錫進預言，「那個獲獎的人可就慘了」，他會被置於川普落選大規模討論的陰影之下，還可能被川普忌恨，「得了那個獎不如不得」。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

胡錫進還稱，「對今年和平獎最恨的大概是以色列」，川普提出加薩二十點和平計劃，而且使勁推動它快速進展，被認為與他想獲得今年諾貝爾和平獎有關。在哈瑪斯做出有條件同意釋放所有人質後，川普第一時間對哈瑪斯的態度做出積極定性，宣布他相信「哈瑪斯已經準備好實現永久和平」，並喊話以色列「必須立即停止對加薩的轟炸」。

這激怒了以色列，以色列許多記者指責川普「落入了哈瑪斯的聲明陷阱」，以色列《新消息報》網站憤怒寫道，「川普為了獲得諾貝爾和平獎而出賣了以色列」。

不過胡錫進認為，如果川普獲得諾貝爾和平獎，也許會對他形成牽制，阻止他在接下來的任期發動戰爭，並且讓他在氣候變化和多邊主義的問題上態度緩和些，打貿易戰也別那麼毫無顧及。

「只是不知道，諾貝爾和平獎會成為對他來說的緊箍咒嗎？」，胡錫進說，如果不會，西方世界等於是白拿這個獎項哄他了，而且如果川普不尷尬，尷尬的就是諾委會和挪威了。

10/06 全台詐欺最新數據

諾貝爾和平獎諾貝爾川普胡錫進

