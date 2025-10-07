才幫黃國昌背書！王鴻薇助理被爆是狗仔集團掮客　綠：公益在哪？

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆長期養狗仔跟監政治人物，最終合作媒體《菱傳媒》停刊、記者謝幸恩也從中央社離職還背上官司。《鏡週刊》今（7日）加碼爆料，狗仔集團透過謝幸恩與藍委王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片，每案收費二至四萬元不等，還有議員侯漢廷對話紀錄為證，與王鴻薇多次合作的律師柯晨晧也具名受訪證實此事，更直言很多爆料是「看圖說故事」。對此，議員卓冠廷表示，原來黃國昌養的狗仔集團不是「公益」，而是「有價」的。搞得滿城風雨，被證實一堆都是烏龍爆料，揭弊在哪？公益在哪？

黃國昌被爆長期養狗仔跟監政治人物，儘管黃國昌堅稱是無償揭弊，藍委王鴻薇也幫其背書，認為這樣才能監督政治人物。今卻被爆料，狗仔集團大將謝幸恩正是透過王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片，每案收費二至四萬元不等。

對此，卓冠廷表示，原來！黃國昌養的狗仔集團不是「公益」，而是「有價」的。鏡週刊的大料來了，不僅黃國昌的跟拍狗仔集團受黃國昌指示「散佈照片」，狗仔還跟國民黨立委王鴻薇的助理搭配，在外「兜售」照片。

媒體也整理，兜售價格從2-3萬，新黨台北市議員侯漢廷還被喊到4萬，國民黨台北市議員張斯綱則「很會殺價」可以1.5萬進場。

卓冠廷指出，結果，搞得滿城風雨，被證實一堆都是烏龍爆料，而且無關公益，烏龍爆料之後，包含王鴻薇挨告、侯漢廷公開道歉。揭弊在哪？公益在哪？相信以黃國昌的臉皮，今日會再度擺出那副高傲歪嘴姿態，裝死到底。