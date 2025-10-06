　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜力挺郝龍斌　「國民黨需要務實的黨主席迎戰2026、2028」

▲侯友宜挺郝龍斌選國民黨主席。（圖／截自郝龍斌臉書）

▲侯友宜挺郝龍斌選國民黨主席。（圖／截自郝龍斌臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將於18日投票，候選人紛紛透過臉書發表看法，爭取黨員認同。候選人郝龍斌今（6日）曬出與新北市長侯友宜的中秋合照指出，由衷感謝侯市長願意在此刻出面力挺自己擔任國民黨主席，「友宜兄鐵漢錚錚，一生為國家奉獻，更曾經代表本黨參選2024年總統，他今天說，目前國民黨需要一位穩定、務實的主席，帶領全黨團結一致，迎向2026與2028的挑戰，這正是我參選主席，希望為黨奉獻的初衷。」

郝龍斌說，中秋節的下午，特別到新北市向侯友宜市長賀節，侯市長準備了月餅，自己則帶來文旦，彼此互相祝福，也聊了許多心裡話。

▲侯友宜挺郝龍斌選國民黨主席。（圖／截自郝龍斌臉書）

郝龍斌提及，民國87年發生的台北客運公車挾持事件震撼全國，當時還是立委的他，跟趙少康一起進入公車和嫌犯交涉，並與擔任刑事局副局長的侯友宜合力化解危機，「我跟侯市長結緣於公車挾持事件，之後我當了台北市長，推動雙北攜手合作，又跟友宜兄並肩奮鬥，今天聊起來，兩人都很珍惜老朋友情誼。」

郝龍斌強調，由衷感謝侯友宜願意在此刻出面力挺自己擔任國民黨主席。郝龍斌透露，侯友宜也特別叮嚀，一定要加油、一定要勝選，台灣一定要走公道之路，「我相信，公道自在人心，凡走過必留痕跡。」侯友宜說得好，中秋團圓，國家也要團結！感謝侯友宜跟眾多好友的信任，讓自己更有信心，也必定不負大家所託。

▲侯友宜挺郝龍斌選國民黨主席。（圖／截自郝龍斌臉書）

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

