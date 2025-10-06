　
政治

籲暫停黨主席辯論挨郭正亮轟　羅廷瑋：與人民站一起才能贏回信任

▲國民黨立委羅廷瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委羅廷瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨將於10月18日改選黨主席，羅廷瑋等19藍委共同呼籲所有黨主席參選人暫停辯論，關心花蓮災情，但前民進黨立委郭正亮則批羅，隔兩週才在講這種話，「講白了你連當立委都不夠資格」。對此，羅廷瑋今（6日）回應，花蓮的災情不是一兩天能恢復的事，選擇暫停辯論是出於對生命以及災情的尊重，這是19位委員共同的心聲，也相信唯有國民黨與人民站在一起，才能贏回信任。

羅廷瑋3日深夜在臉書發布「中國國民黨立委共同重大呼籲」並表示，花蓮正面臨重大災難，光復鄉人民死傷慘重、家園毀於一旦，民進黨不但沒有全心全力投入救災重建，反而抹黑國民黨不關心災情，但「我們未來的領導人——黨主席參選人們」此刻正在進行前所未有的密集辯論。

羅廷瑋指出，過去總統大選，頂多一到兩場辯論，然這次國民黨主席選舉，竟要舉辦六場辯論、八場政見會。因此，他們鄭重呼籲：所有黨主席參選人們，應立即共同宣布暫停辯論，把所有的力氣與資源，優先用來關心花蓮災民。該份立委名單除羅廷瑋外，還有廖偉翔、邱鎮軍、李彥秀、徐巧芯、黃建賓、丁學忠、林沛祥、葉元之、陳菁徽、吳宗憲、翁曉玲、林倩綺、黃仁、羅明才、涂權吉、黃健豪、陳玉珍、張嘉郡。

但郭正亮表示，以羅廷瑋為主呼籲黨主席暫停辯論，然後大家都去救災，但羅的臉書是10月3日寫的，花蓮災難則在9月23日，隔了兩個禮拜才在講這種話，「我講白了你連當立委都不夠資格啦，你先回去檢討自己吧」。

對此，羅廷瑋回應，「花蓮的災情不是一兩天能恢復的事，黨主席選舉是黨內的事，災區重建是國家的事。在許多人仍需要協助的時候，選擇暫停辯論是出於對生命以及災情的尊重，這是19位委員共同的心聲。相信唯有國民黨與人民站在一起，才能贏回信任，邁向重返執政的道路」。

10/05 全台詐欺最新數據

