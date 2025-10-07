　
社會 社會焦點 保障人權

黃國昌爆靠偷賣拍照斂財　謝幸恩聯手王鴻薇助理兜售

黃國昌聲稱組狗仔集團是為了揭弊且未收取費用，現卻被爆在四處兜售偷拍照。（鏡報李智為）

▲黃國昌聲稱組狗仔集團是為了揭弊且未收取費用，現卻被爆在四處兜售偷拍照。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

黃國昌成立狗仔集團跟監政敵的風波越演越烈！以「公益揭弊暨吹哨者保護協會」為名的狗仔集團，除了揭弊不力，如今又被踢爆一點都不公益。黃雖聲稱相關資料都無償提供，本刊卻接獲爆料，指該集團透過謝幸恩與藍委王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片，每案收費二至四萬元不等，本刊取得兜售偷拍照的對話截圖，一舉讓黃國昌等人的偷拍行為，從妨害秘密罪加一等，提高到意圖營利的刑責，最重可處五年徒刑，也徹底打臉黃國昌的無償說，「假揭弊，真歛財」才是黃口口聲聲蔑視的「臭不可聞」！

王鴻薇（圖）前年底召開記者會，質疑潘孟安接受財團招待住台北豪宅，事後大翻車。（東森新聞提供）

▲王鴻薇（圖）前年底召開記者會，質疑潘孟安接受財團招待住台北豪宅，事後大翻車。

本刊接獲知情人士A先生爆料指出，黃國昌的狗仔大將謝幸恩到處向泛藍民代兜售跟監照，每案以二至四萬元不等在外尋找買家，根據《鏡報》揭露的狗仔群組工作對話內容，謝幸恩就是受黃國昌指示在外散播相關照片，黃、謝等人的行為，不僅已觸犯刑法妨礙秘密罪，把偷拍照拿來兜售牟利，更是罪加一等。

A先生透露，幫謝幸恩仲介在泛藍陣營賣照片的，正是王鴻薇的辦公室助理張凱維，王鴻薇自己也曾用過謝提供的資料開記者會爆料，不可能毫不知情。

謝幸恩（圖）替黃國昌組成狗仔集團跟監政敵，自行辭職後仍被前東家提告背信罪。（翻攝謝幸恩臉書）

▲謝幸恩（圖）替黃國昌組成狗仔集團跟監政敵，自行辭職後仍被前東家提告背信罪。

另名知情人士B小姐說，張凱維曾向身邊的人宣稱謝提供很多爆料內容給他向泛藍民代兜售，二人談好七三比例分帳，張光靠替謝販售跟監照，每個月就可多賺5萬元。

本刊調查，謝幸恩奉黃國昌指示，負責帶領狗仔隊跟監、偷拍，張凱維則利用人脈轉賣這些跟監照片給泛藍民代，像是今年8月新黨台北市議員侯漢廷在臉書po文，就是謝幸恩透過張凱維轉賣，供侯爆料。

王鴻薇（右一）助理張凱維（左一）跟謝幸恩交情匪淺，謝曾多次提供跟監照給張，再由王召開爆料記者會。（翻攝張凱維臉書）

▲王鴻薇（右一）助理張凱維（左一）跟謝幸恩交情匪淺，謝曾多次提供跟監照給張，再由王召開爆料記者會。

本刊取得侯漢廷與友人討論該爆料案的對話截圖，證明黃國昌組狗仔隊「假揭弊、真歛財」的醜陋面目。對話顯示，一名友人傳訊息問侯漢廷：「學長也成為不實記者照片受害者喔！」侯無奈承認說：「這次出大包啊，那我錯了就認」。

接著，友人問侯：「希望你這次沒有花很多錢，但我猜也花了2、3萬吧！」沒想到侯漢廷竟回：「越來越貴」「四萬」「花錢挨罵！」，還自嘲說：「可能買家眾多，競價吧。」「不給我就給張斯綱。哈哈。」

今年8月，侯漢廷（圖）於社群爆料前經長郭智輝飯店設宴遭打臉，事後認錯道歉。（翻攝侯漢廷臉書）

▲今年8月，侯漢廷（圖）於社群爆料前經長郭智輝飯店設宴遭打臉，事後認錯道歉。

名嘴謝寒冰去年也曾爆料，指張斯綱很會殺價，「人家5萬、7萬的東西，張斯綱直接15000進場。」並說：「原來黃國昌不是免費給的！」A先生說，這些藍營民代假借民眾提供的偷拍照，貨源就是來自王鴻薇的助理張凱維。與張接頭的黃國昌狗仔團代表，正是黃盛讚的優秀記者謝幸恩，「一名長期與王鴻薇合作的律師，就對此知之甚詳。」由於《鏡報》曾獨家披露黃國昌要謝幸恩把偷拍照散播出去的對話，如今藍營又盛傳謝幸恩兜售照片之事，「黃國昌實在很難擺脫賣偷拍照斂財的臭名」。

本刊循線找到這名曾與王鴻薇合作的律師柯晨晧，他向本刊坦承，與侯漢廷對話的「友人」就是他。柯晨晧表示，他跟張凱維原是辯論賽戰友，2023年張得知他開設法律事務所當起老闆，便找上門自稱有門路，誇口要帶柯搞選舉事業、發大財，並且提及跟謝幸恩的利益關係。張表示謝幸恩帶領一組很厲害的狗仔團隊，拍到很多精彩照片，但柯看了照片，認為爆料內容只是「看圖說故事」。

狗仔事件爆發後，張斯綱（圖）第一時間否認與黃國昌有任何關聯。

▲狗仔事件爆發後，張斯綱（圖）第一時間否認與黃國昌有任何關聯。

柯晨晧說，當時他不知道謝幸恩是黃國昌狗仔集團成員，只覺得她提供的爆料內容粗糙、出包率高，但張卻堅稱謝提供的資料沒問題，結果就是害老闆王鴻薇跟著倒楣。

柯晨晧表示，王鴻薇後期很多爆料都是急就章，卻要他承擔法律責任。他告訴本刊，「王對金錢斤斤計較，常要求我做『義工』，要我免費花一、二週時間調查爆料資料，就連打官司的律師費也要拗。」

侯漢廷花了4萬元買郭智輝赴宴照片，事後向友人自嘲花錢還挨罵。（示意圖）

▲侯漢廷花了4萬元買郭智輝赴宴照片，事後向友人自嘲花錢還挨罵。

柯晨晧認為自己是遭王鴻薇跟張凱維二人利用，因為張明知謝幸恩是黃國昌的狗仔頭，提供的跟監照都是黃不要的邊角料，或是證據不足的烏龍料，但王跟張為了要博聲量，竟然要他出席記者會、幫王背書。讓柯晨晧看清事實，停止與王鴻薇的合作，他也決定以自身經歷提醒其他專業人士，不要跟他一樣誤上賊船，以免後悔莫及。


更多鏡週刊報導
黃國昌狗仔斂財1／靠跟監偷拍照牟利　謝幸恩、王鴻薇助理拆帳比例曝光
黃國昌狗仔斂財2／侯漢廷對話截圖爆兜售價碼　黃國昌偷拍產業鏈他們全中招

不靠爸媽25歲入手千萬房　女藝人堅持3原則

不靠爸媽25歲入手千萬房　女藝人堅持3原則

新生代主持人徐瑋吟（藝名鮪魚）25歲就買下千萬好宅。她說，當初是為解決上班通車問題想租房，但長期投資房產的媽媽認為租不如買，因此全家人合力幫忙看屋，花了1年多時間，終於在北市內湖區找到適合的房子，火速下訂。她分享挑屋祕訣，第一要多看、絕不將就，第二要多聞、確定通風是否良好，最後則是在不同時段與天氣環境下看屋，以釐清屋況。而入住近6年時間，徐瑋吟的房子大漲逾30％，讓她身價水漲船高，更重要的是因為買房，改變了她的消費習慣及金錢觀。

前夏普會長向鴻海追討6億！　郭台銘私人帳房將作證

前夏普會長向鴻海追討6億！　郭台銘私人帳房將作證

土耳其射擊大叔再度0裝備上陣　這次奪金

土耳其射擊大叔再度0裝備上陣　這次奪金

葬禮發送豬腳飯！　逾50村民差點團滅

葬禮發送豬腳飯！　逾50村民差點團滅

被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的

被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

