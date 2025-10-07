黃國昌爆靠偷賣拍照斂財　謝幸恩聯手王鴻薇助理兜售

▲黃國昌聲稱組狗仔集團是為了揭弊且未收取費用，現卻被爆在四處兜售偷拍照。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

黃國昌成立狗仔集團跟監政敵的風波越演越烈！以「公益揭弊暨吹哨者保護協會」為名的狗仔集團，除了揭弊不力，如今又被踢爆一點都不公益。黃雖聲稱相關資料都無償提供，本刊卻接獲爆料，指該集團透過謝幸恩與藍委王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片，每案收費二至四萬元不等，本刊取得兜售偷拍照的對話截圖，一舉讓黃國昌等人的偷拍行為，從妨害秘密罪加一等，提高到意圖營利的刑責，最重可處五年徒刑，也徹底打臉黃國昌的無償說，「假揭弊，真歛財」才是黃口口聲聲蔑視的「臭不可聞」！

▲王鴻薇（圖）前年底召開記者會，質疑潘孟安接受財團招待住台北豪宅，事後大翻車。

本刊接獲知情人士A先生爆料指出，黃國昌的狗仔大將謝幸恩到處向泛藍民代兜售跟監照，每案以二至四萬元不等在外尋找買家，根據《鏡報》揭露的狗仔群組工作對話內容，謝幸恩就是受黃國昌指示在外散播相關照片，黃、謝等人的行為，不僅已觸犯刑法妨礙秘密罪，把偷拍照拿來兜售牟利，更是罪加一等。

A先生透露，幫謝幸恩仲介在泛藍陣營賣照片的，正是王鴻薇的辦公室助理張凱維，王鴻薇自己也曾用過謝提供的資料開記者會爆料，不可能毫不知情。

▲謝幸恩（圖）替黃國昌組成狗仔集團跟監政敵，自行辭職後仍被前東家提告背信罪。

另名知情人士B小姐說，張凱維曾向身邊的人宣稱謝提供很多爆料內容給他向泛藍民代兜售，二人談好七三比例分帳，張光靠替謝販售跟監照，每個月就可多賺5萬元。

本刊調查，謝幸恩奉黃國昌指示，負責帶領狗仔隊跟監、偷拍，張凱維則利用人脈轉賣這些跟監照片給泛藍民代，像是今年8月新黨台北市議員侯漢廷在臉書po文，就是謝幸恩透過張凱維轉賣，供侯爆料。

▲王鴻薇（右一）助理張凱維（左一）跟謝幸恩交情匪淺，謝曾多次提供跟監照給張，再由王召開爆料記者會。

本刊取得侯漢廷與友人討論該爆料案的對話截圖，證明黃國昌組狗仔隊「假揭弊、真歛財」的醜陋面目。對話顯示，一名友人傳訊息問侯漢廷：「學長也成為不實記者照片受害者喔！」侯無奈承認說：「這次出大包啊，那我錯了就認」。

接著，友人問侯：「希望你這次沒有花很多錢，但我猜也花了2、3萬吧！」沒想到侯漢廷竟回：「越來越貴」「四萬」「花錢挨罵！」，還自嘲說：「可能買家眾多，競價吧。」「不給我就給張斯綱。哈哈。」

▲今年8月，侯漢廷（圖）於社群爆料前經長郭智輝飯店設宴遭打臉，事後認錯道歉。

名嘴謝寒冰去年也曾爆料，指張斯綱很會殺價，「人家5萬、7萬的東西，張斯綱直接15000進場。」並說：「原來黃國昌不是免費給的！」A先生說，這些藍營民代假借民眾提供的偷拍照，貨源就是來自王鴻薇的助理張凱維。與張接頭的黃國昌狗仔團代表，正是黃盛讚的優秀記者謝幸恩，「一名長期與王鴻薇合作的律師，就對此知之甚詳。」由於《鏡報》曾獨家披露黃國昌要謝幸恩把偷拍照散播出去的對話，如今藍營又盛傳謝幸恩兜售照片之事，「黃國昌實在很難擺脫賣偷拍照斂財的臭名」。

本刊循線找到這名曾與王鴻薇合作的律師柯晨晧，他向本刊坦承，與侯漢廷對話的「友人」就是他。柯晨晧表示，他跟張凱維原是辯論賽戰友，2023年張得知他開設法律事務所當起老闆，便找上門自稱有門路，誇口要帶柯搞選舉事業、發大財，並且提及跟謝幸恩的利益關係。張表示謝幸恩帶領一組很厲害的狗仔團隊，拍到很多精彩照片，但柯看了照片，認為爆料內容只是「看圖說故事」。

▲狗仔事件爆發後，張斯綱（圖）第一時間否認與黃國昌有任何關聯。

柯晨晧說，當時他不知道謝幸恩是黃國昌狗仔集團成員，只覺得她提供的爆料內容粗糙、出包率高，但張卻堅稱謝提供的資料沒問題，結果就是害老闆王鴻薇跟著倒楣。

柯晨晧表示，王鴻薇後期很多爆料都是急就章，卻要他承擔法律責任。他告訴本刊，「王對金錢斤斤計較，常要求我做『義工』，要我免費花一、二週時間調查爆料資料，就連打官司的律師費也要拗。」

▲侯漢廷花了4萬元買郭智輝赴宴照片，事後向友人自嘲花錢還挨罵。

柯晨晧認為自己是遭王鴻薇跟張凱維二人利用，因為張明知謝幸恩是黃國昌的狗仔頭，提供的跟監照都是黃不要的邊角料，或是證據不足的烏龍料，但王跟張為了要博聲量，竟然要他出席記者會、幫王背書。讓柯晨晧看清事實，停止與王鴻薇的合作，他也決定以自身經歷提醒其他專業人士，不要跟他一樣誤上賊船，以免後悔莫及。



更多鏡週刊報導

黃國昌狗仔斂財1／靠跟監偷拍照牟利 謝幸恩、王鴻薇助理拆帳比例曝光

黃國昌狗仔斂財2／侯漢廷對話截圖爆兜售價碼 黃國昌偷拍產業鏈他們全中招