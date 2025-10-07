國民黨主席須符合四大條件！　劉兆玄喊：俠骨初心我支持羅智強

▲前行政院長劉兆玄（左）支持羅智強（右）競選國民黨主席。（圖／翻攝羅智強臉書）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉將在10月18日進行。黨主席候選人羅智強今（7日）在臉書上公布了行政院前院長劉兆玄「力挺」的公開信，信中劉兆玄直接提到，羅智強的兩岸主張在中華民國憲法框架下，以九二共識為基礎，重啟兩岸對話、交流、合作，維護兩岸和平，得到多數黨員的支持，他看到的是一個無私、俠義，有戰力、顧大局而不改初心的羅智強，「黨主席，我支持羅智強！也懇請諸位同志一起支持羅智強！」。

「俠骨初心 我支持羅智強」，劉兆玄的公開信表示，此次國民黨選主席，參選者皆一時之選，他認為下一屆的黨主席應該具有下列條件：（一） 能專注於黨的革新，承諾不自披戰袍出戰2028（不打亂佈局）；（二） 過去對國家及黨需有貢獻，才能領導群倫；（三） 能協調黨內精英，贏得 2026 九合一選舉；（四） 能協調民眾黨，合作贏得2028總統大選

劉兆玄公開信提到，幾位參選人各有長短，綜合以上客觀評論，並參考當前社會及黨內年輕化的呼籲，他支持羅智強擔任下一任國民黨主席。羅智強這些年兩次輔選馬英九當選總統；擔任總統府副秘書長，輔佐國政；在海內外巡迴演講宣傳國民黨守護台灣民主，維護中華文化的理念，獲得120萬粉絲支持；主持國民黨革命實踐研究院，培養年輕黨員，並募得1000萬元；擔任立委，國會中監督民進黨，問政犀利中肯，堪稱國民黨第一戰將；租100輛公車廣告，支持韓國瑜選高雄市長；租300輛公車廣告，聲援管中閔就任台大校長；反民進黨「大罷免」惡行時，捐出1200萬，救災救黨工；馬英九總統遭司法追殺，多年仗義發聲捍衛。

劉兆玄公開信還說，羅智強的兩岸主張在中華民國憲法框架下，以九二共識為基礎，重啟兩岸對話、交流、合作，維護兩岸和平，得到多數黨員的支持。我看到的是一個無私、俠義，有戰力、顧大局而不改初心的羅智強。這樣的黨主席能團結黨員，守住藍營基本盤。這樣的黨主席輔助未來藍營的總統參選人在堅實基礎上開拓中間選票。羅智強擔任黨主席能團結國民黨，以王道對抗民進黨的霸道，重建一個以全民為本的中華民國。「黨主席，我支持羅智強！也懇請諸位同志一起支持羅智強！」。