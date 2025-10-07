澤倫斯基：俄軍武器仍含大量外國零組件　包括台灣、中國、英國

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）6日表示，俄羅斯5日對烏克蘭發動致命空襲所使用的飛彈與無人機中，包含來自英國、荷蘭、台灣、中國在內逾10萬個外國製零組件。他呼籲盟國進一步實施「有效制裁」，阻斷俄方繞過制裁取得西方科技的途徑。

英國商業與貿易部（Department for Business and Trade，簡稱DBT）指出，政府近期已加強打擊違規企業，確保英國產品不再流入俄軍供應鏈。官方發言人表示，「我們對於英國企業商品出現在俄羅斯武器中這類報告，極度重視。」並強調英國已禁止出口數千種商品至俄國，包括烏克蘭所指出的所有戰場相關物資，目前對俄貿易中已有逾200億英鎊（約新台幣8640億元）的部分遭制裁。

澤倫斯基稍早也於社群平台X上指出，英國製造的微型電腦被用於俄羅斯無人機的飛行控制系統。他強調，「至關重要的是，必須全面關閉任何繞過制裁的路徑。」他補充，支持烏克蘭的國家「已掌握每家企業與每項產品的詳細資訊」，並清楚了解哪些仍在被俄方利用。

根據澤倫斯基說法，俄軍使用的武器中，還有來自中國、台灣與荷蘭的零件。英國《衛報》報導指出，俄羅斯在5日的攻擊中共發射了549枚飛彈與無人機，主要針對西部利維夫地區，一戶四人家庭在拉帕伊夫卡（Lapaivka）村遇襲身亡，其中包括一名15歲少女。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，已成為全球受制裁最多的國家。然而，俄國一方面大幅增加軍費支出以撐起經濟，另一方面轉向中國與印度銷售能源，彌補歐洲市場的空缺，使得克里姆林宮仍維持關鍵收入來源。

儘管如此，近期多位西方專家指出，俄羅斯經濟正顯現日益明顯的壓力跡象。今年6月，俄羅斯經濟發展部長雷謝特尼科夫（Maxim Reshetnikov）也坦言，俄國經濟正處於「瀕臨衰退」的邊緣。