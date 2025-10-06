鏟子超人被質疑「民進黨砸錢請來」日領2千元！她嘆：壞人都不相信

▲許多民眾自發投入災區清理行動，幫助災民復原。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復救援現場出現大批鏟子超人、志工，暖心救援場面令人感動，這股自發性的救災行動也登上外媒，被稱為台灣最美的風景。不過，近來出現許多攻擊鏟子超人的言論，對此，科技專家許美華感嘆，在這些抹黑的言論中，看到最好笑的就是「這些人都是民進黨花錢找來的」，壞人都不相信好人會做事。

許美華在臉書發文，這一波抹黑的言論中，最讓她哭笑不得的指控就是「那些鏟子超人都是民進黨花錢請來的。」她無奈表示，這種說法與過去抹黑大罷免志工一天領2000元一樣，「沒有人給錢，怎麼會有人自願去做這麼辛苦艱辛的事？說鏟子志工是領錢的？」造謠都不打草稿，現在又來了。

她也透露，4日有來自台中的大罷免志工自發前往花蓮支援，在光復車站發送早餐與物資，途中遇見不少民眾鼓勵拍照、甚至主動捐款，但也有路人懷疑問「中央有給你們錢嗎？」雖然很傻眼，內心OS「有錢能使鬼推磨，我們是人，不是鬼」，但仍微笑回應「我們是自發性的助鏟志工，志工是沒領錢的。」

「為什麼永遠有一群人無法想像，很多台灣人願意為這片土地付出，完全不是為了錢」，許美華感嘆，如果每個志工日領2000元，一天1萬人就是2千萬，一天2萬人就是4千萬，「光是中秋連假幾天就是上億的錢，是誰出的錢？我也想知道！」