國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍外援再加一！　美國務院：古巴派5000兵赴烏作戰

▲古巴婦女維內特（Marilin Vinent）的兒子與其他幾名古巴人於2023年7月底前往俄羅斯，原本被告知要從事建築工作，但最後卻成為被招募去烏克蘭替俄羅斯作戰的士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲古巴婦女維內特（Marilin Vinent）的兒子與其他幾名古巴人於2023年7月底前往俄羅斯，原本被告知要從事建築工作，但最後卻成為被招募去烏克蘭替俄羅斯作戰的士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府對古巴再度出重手。《路透社》獨家取得美國國務院10月2日發出的內部電報顯示，華府已下令全球外交人員展開遊說行動，呼籲各國不要支持聯合國一項要求美國解除對古巴長達數十年禁運的決議，原因是古巴正實際支援俄羅斯入侵烏克蘭，甚至有多達5000名古巴人與俄軍並肩作戰。

美方爆：古巴派傭兵助俄攻烏

根據報導，電報指示美國外交官向各國政府揭露古巴參與俄烏戰爭的情資，指古巴政府正積極支持莫斯科的軍事行動。這份電報寄給數十個美國駐外使團，要求他們敦促各國反對該項不具約束力的決議。

自1992年以來，聯合國大會每年都會通過一項決議，譴責美國對古巴的禁運，並宣布禁運違反《聯合國憲章》和國際法。這項決議每年都以壓倒性多數在聯合國大會通過，去年有187國支持，僅美國與以色列投下反對票；駐聯合國古巴常任代表團並未回應置評。

美方官員指出，古巴總統迪亞斯—卡奈（Miguel Diaz-Canel）與政府正直接支援俄羅斯戰事，成為繼北韓之後第二大外籍兵力來源國，估計有1000至5000名古巴傭兵在烏克蘭戰場作戰。

▲古巴總統迪亞斯—卡奈（Miguel Diaz-Canel）2025年5月和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在克里姆林宮會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲古巴總統迪亞斯—卡奈（Miguel Diaz-Canel）2025年5月和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在克里姆林宮會晤。（圖／達志影像／美聯社）

國務院發言人強調，古巴政權未能保護本國公民，反而讓他們淪為俄烏戰爭的棋子。近幾週以來，烏克蘭官員也向美國國會示警，俄羅斯正大規模徵募古巴傭兵協助前線作戰。

川普加碼制裁　強調不會支持非法政權

川普自2025年1月重返白宮後，全面升級對古巴的制裁，重新將古巴列入「恐怖主義資助國」名單，收緊金融與旅遊限制，並制裁協助安置古巴醫師的第三國人士。

此外，川普近期也收緊對俄羅斯的政策，威脅制裁購買俄油的國家，並授權情報單位與烏克蘭共享資訊，以支援烏軍攻擊俄境內能源設施。

電報中寫道，聯合國決議「錯誤地」把古巴經濟困境歸咎於美國，事實上「古巴的問題源於自身的貪腐與無能」。美方此舉意在顯示明確反對立場，盼能降低支持票數。

「反對票是首選，但若各國選擇棄權或缺席，也同樣有助於削弱古巴的聲勢，」電報強調，美方需要「盟友與志同道合的夥伴」共同推進這項外交戰。

古巴批美挑釁　指控以「打擊毒品」為藉口

美國自1959年卡斯楚（Fidel Castro）革命後對古巴實施貿易禁運以來，已不斷追加多項新制裁。古巴政府則反擊，美方的制裁導致國內陷入數十年來最嚴重的經濟危機，民生物資短缺、基礎建設崩壞、通膨失控。

對此，古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）呼籲聯合國阻止美國在加勒比地區挑起戰爭，批評美方以「打擊毒品犯罪」為名的軍事行動是粗暴且荒謬的藉口。

國務院則回應，川普政府不會袖手旁觀，也不會支持一個破壞本區域安全利益的非法政權，強調華府將繼續動員盟友，在聯合國孤立古巴政權。

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了
快訊／新北熱飆38度！　5縣市高溫警示
整箱鳳梨酥被偷走！佳德PO文尋人遭讚「EQ無敵」　松山警方回
京都飯店火警！行動電源爆炸　2千人逃命
被爆在覓地成立新北市長競辦　黃國昌：陳世軒說的是真的
鏟子超人被質疑「民進黨砸錢請來」日領2千！她嘆：壞人都不相信
「鋼鐵傘兵」秦良丰突PO文：真的累了！　嘆身體不適影響心態
7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

