台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

▲韓媒指出，推動台灣經濟轉型的關鍵力量，正是半導體產業。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

不久前，台灣青年常以「鬼島」自嘲，批判低薪、房價高漲與前景黯淡的現實。韓媒表示，這與當年韓國年輕人喊出「地獄朝鮮」的情況極為相似。當時台灣經濟成長率僅約1％，陷入低成長焦慮，失業率維持在3％左右，與韓國相近；同時面臨中國威脅帶來的政治不安，被視為另一個東亞「焦慮國家」，如今兩國狀況卻大不同。

南韓《東亞日報》報導，近年台灣的發展路徑卻與韓國截然不同。儘管政治風險仍在，經濟卻高速成長。根據預估，2025年台灣人均GDP將達3萬8066美元（約新台幣536.7萬元），正式超越韓國的3萬7430美元。去年台股市值更高達2兆3320億美元，為韓國的1.5倍，展現強勁的資本市場實力。

韓媒指出，推動台灣經濟轉型的關鍵力量，正是半導體產業。晶片出口占全台出口約四成，成為支撐經濟與國家安全的雙重支柱。美國布魯金斯研究院學者、高層外交顧問高登說，「全球沒有任何地區能取代台灣企業製造的先進晶片，美國將長期關注並維護台灣的安全。」台灣的晶片實力，讓其在地緣政治中具備獨特戰略價值。

韓媒分析，台灣半導體的成功，離不開強大的工科教育體系。早期產業領袖多為自美國名校歸國的留學生，甚至流傳「MIT造就MIT（Made in Taiwan）」的說法。近十年來，台灣則轉向強化本地教育，自主培育科技人才。2021年政府制定《國家重點領域產學合作與人才培育創新法》，指定9所大學設立半導體研究所，擴增AI、半導體等核心學程，本科增加10％，研究所增加15％。同時，大學積極吸引國際人才，逐步建立完整的人才循環系統。

此外，台灣的工科教育已從傳統理論教學，轉型為創新與創業的搖籃。以國立台灣大學為例，十年前便成立「D-School（設計學院）」，以打造「台灣版矽谷」為目標，培育兼具技術與創業精神的學生。許多教授同時擔任新創公司負責人，學生畢業後不僅進入半導體巨頭，也積極創辦中小企業，為台灣經濟注入新動能。

報導稱，昔日被年輕人稱為「鬼島」的台灣，正以半導體為核心、教育為基石，成功轉型為「機會之島」。專家認為，台灣的經驗也為韓國提供借鏡。唯有強化產學合作、落實長期教育戰略，才能在高科技競爭中確保下一個十年的優勢。

延伸閱讀

▸ 以為闌尾炎竟產下男嬰 26歲妹子親吐生父身分：他是一個奇蹟

▸ 47歲存8千萬提早退休！2年後「這通電話」讓他夢碎 無奈重返職場

▸ 原始連結