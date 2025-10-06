俄軍圍困50天！　烏克蘭士兵「靠1把槍」擊殺27俄兵

▲烏克蘭一名士兵被俄軍圍困50天，期間擊殺27名俄軍士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在俄烏戰爭交戰前線，烏克蘭士兵拉斯（Rus）靠著一把槍，在長達50天被俄軍圍困期間，成功守住2座關鍵橋樑，保衛頓內茨克地區多布羅皮利亞（Dopropilia）過境點，親手擊殺27名俄羅斯士兵，獲推薦國家最高軍事榮譽「烏克蘭英雄」勳章。

太陽報引述The Times報導，拉斯與戰友阿爾提斯（Artis）起初被派去多布羅皮利亞守住這2座橋，以阻止俄軍入侵。兩人一路上冒著被俄軍無人機和地面部隊發現的風險，耗費2天時間才抵達目的地，並把一間小屋當作據點。

原本兩人預計駐守10天，但俄軍快速推進卻把他們困住。拉斯回憶，近兩個月來，他們被迫藏身在散發腐臭味的地下室長達7周，頭頂上方就是持續不斷搜尋移動目標的俄軍無人機。

這對二人組日復一日擊退敵軍，為了避免成為攻擊目標，他們只能在黃昏或黎明的時候去上廁所，使用嬰兒濕巾擦拭身體。拉斯坦言，那段時間並沒有可以打牌放鬆的機會，時不時做些深蹲等等的運動。

到了第30天，阿爾提斯在一次猛烈砲襲中受傷，被迫撤離尋求治療。孤身一人的拉斯，在被屍體環繞的煉獄繼續堅守陣地長達20天，持續與蜂擁而至的俄軍浴血奮戰。

在這之前，俄軍才對烏克蘭客運火車發動無人機襲擊，車廂起火燃燒，造成至少30人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）嚴厲譴責，稱這是一起針對平民的恐怖主義襲擊。