中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

▲中國海警船侵擾金門南方水域遭驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

記者張方瑀／綜合報導

美國戰爭研究所（ISW）最新報告揭露，中國疑似以「假身分」船隻入侵台灣專屬經濟區（EEZ），藉由偽造自動識別系統（AIS）訊號測試台灣反應。今年9月，多艘「閩獅漁」系列中國漁船在台海活動時，發出假訊號，其中一艘竟偽裝成俄羅斯軍艦，另一艘則冒充中國官方執法船，引發外界關注。

根據ISW最新發布的兩岸動態週報，報告援引海洋情報公司Starboard Maritime Intelligence的數據指出，8月至9月間，中國漁船「閩獅漁06718」號在台海頻繁往返，並多次同時發出兩種AIS訊號，一個是自身編號，另一個則是假冒中國「海巡15012」號。

據了解，該海巡船名義上隸屬中國海事局，與常執行灰色地帶任務的中國海警局不同，較少涉入對台行動，因此外界推測，該漁船極可能偽裝成海事局公務船，以模糊身分進行測試。

報告進一步指出，9月17日，「閩獅漁06718」在台灣北部EEZ現蹤，同時間另一艘「閩獅漁07792」號竟傳送出「俄羅斯軍艦532」的假訊號。同一海域內還有多艘「閩獅漁」系列船舶散布不同假訊號，包括假扮拖船及其他漁船，顯示這極可能是中國刻意協調的行動。

ISW分析，中國此舉或是在進行AIS訊號欺騙（spoofing）測試，目的在於對台灣展開「認知戰」，干擾海上情報判讀及威脅識別。報告指出，多艘同名系船舶於相同地點同時傳送錯亂訊號，顯示這是「高度協調的行動」。

此外，該研究指出，「閩獅漁」系列船隻可能隸屬中國海上民兵體系，這支部隊經常被動員，在台海與南海執行灰色地帶任務，包括偵察、騷擾與偽裝行動，具有「可否認性」。

除了海上行動外，ISW也提到，9月15至17日間，共有4艘中國海警船進入金門限制水域，儘管每月入侵次數仍維持平均3至4次，但在短期內多次密集入侵的情況屬罕見現象。

在空域方面，報告指出，中國軍機進入台灣防空識別區（ADIZ）的次數已連續8個月超過300架次，是總統賴清德2024年當選前月平均值的兩倍。ISW分析，北京可能已將高頻率軍機擾台「常態化」，藉此削弱台灣軍方的警覺與反應門檻，逼使防空人員長期待命、資源消耗加劇，也增加台灣誤判真正威脅的風險。

整體而言，ISW警告，中國的海上偽裝行動與空中擾台戰術形成「雙線壓力」，不僅測試台灣防衛反應，更是北京以低成本方式持續磨損台灣軍事能量與心理防線的最新手法。