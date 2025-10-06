台南安平1家烤鴨店排煙管突起火！火勢6分鐘撲滅無人傷亡

▲台南安平區1家烤鴨店傍晚排煙管線起火，消防獲報出動21車40人前往灌救。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
台南市安平區健康三街1家烤鴨店，6日傍晚近6時許發生火警，現場為地上1層鐵皮建築商店，起火點位於排煙管線處，燃燒面積約0.5平方公尺。消防人員火勢於10分鐘速撲滅，報無人員傷亡。
所幸本次火警無人傷亡、亦無財物損失，起火原因初判為排煙管線受熱引燃，未達需火調程度。警消事後在現場向店家實施防火宣導，提醒業者加強廚房通風與油煙管線清潔，避免積油積碳導致復燃。
