　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南安平1家烤鴨店排煙管突起火！火勢6分鐘撲滅無人傷亡

▲台南安平區1家烤鴨店傍晚排煙管線起火，消防獲報出動21車40人前往灌救。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平區1家烤鴨店傍晚排煙管線起火，消防獲報出動21車40人前往灌救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市安平區健康三街1家烤鴨店，6日傍晚近6時許發生火警，現場為地上1層鐵皮建築商店，起火點位於排煙管線處，燃燒面積約0.5平方公尺。消防人員火勢於10分鐘速撲滅，報無人員傷亡。

▲台南安平區1家烤鴨店傍晚排煙管線起火，消防獲報出動21車40人前往灌救。（記者林東良翻攝，下同）

所幸本次火警無人傷亡、亦無財物損失，起火原因初判為排煙管線受熱引燃，未達需火調程度。警消事後在現場向店家實施防火宣導，提醒業者加強廚房通風與油煙管線清潔，避免積油積碳導致復燃。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵五權站務員遭推落軌！「差6秒變肉泥」驚悚畫面曝
子瑜、舒華心繫花蓮「捐巨款救援」　陶晶瑩幫牽線感動發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園青埔「廣天寺」香客大樓工程上樑　預定年底完工

台南安平1家烤鴨店排煙管突起火！火勢6分鐘撲滅無人傷亡

新北產官學螢火蟲生態講座　專家帶路探索發光奧秘

基隆教育處推動老幼共學　打造世代共融教育特色

中秋送暖！基隆市府關懷老福機構　致贈加菜金傳遞祝福

雞籠城隍文化祭夜巡遶境祈福　邱佩琳親送鹹光餅祝福市民

玖壹壹、韋禮安領銜嗨唱　南投茶博會音浪之夜再吸7萬人狂歡

黑心漂白豬腸加工11噸　屏東衛生局急封查並加強抽驗產品

桃園迎接國際女孩日　女孩足球體驗營及交流賽中秋開踢

國1安定段連環車禍兩起追撞接連發生！　8車肇事3人送醫

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

桃園青埔「廣天寺」香客大樓工程上樑　預定年底完工

台南安平1家烤鴨店排煙管突起火！火勢6分鐘撲滅無人傷亡

新北產官學螢火蟲生態講座　專家帶路探索發光奧秘

基隆教育處推動老幼共學　打造世代共融教育特色

中秋送暖！基隆市府關懷老福機構　致贈加菜金傳遞祝福

雞籠城隍文化祭夜巡遶境祈福　邱佩琳親送鹹光餅祝福市民

玖壹壹、韋禮安領銜嗨唱　南投茶博會音浪之夜再吸7萬人狂歡

黑心漂白豬腸加工11噸　屏東衛生局急封查並加強抽驗產品

桃園迎接國際女孩日　女孩足球體驗營及交流賽中秋開踢

國1安定段連環車禍兩起追撞接連發生！　8車肇事3人送醫

【佛祖街現況】災後Day14仍是土石山！上校進駐指揮力拚2天復原

地方熱門新聞

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

越籍兄弟戲水！海浪捲走弟　明繼續搜救

中秋桃園救災專車　前進光復清災

全國首創！南消推「無人機飛手輔助指揮」訓練打造智慧救災體系

台中南投國慶連假合推「集點抽好禮」

千名選手中興大學揮拍　「希望之盃」見證台灣羽球實力

2025桃園眷村文化節開幕　歡迎體驗時代記憶

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

奧萬大10／10至10／12推全民入園10元優惠

國1安定段連環車禍兩起追撞接連發生！8車肇事3人送醫

桃園航空城安置住宅　9成住戶完成初驗

桃園打造慈湖日夜美景　觀水舞等一次滿足

更多熱門

相關新聞

林安可百轟儀式母親驚喜現身

林安可百轟儀式母親驚喜現身

統一獅強打林安可於6月28日在台南棒球場對戰富邦悍將時，於四局下擊出左外野兩分砲，達成個人生涯百轟里程碑。球團今（6）日賽前特別舉辦「林安可百轟慶祝頒獎儀式」，邀請恩師與母親到場祝賀，現場氣氛溫馨感人。

即／中秋傳悲劇！台南61歲大樓墜落當場死亡

即／中秋傳悲劇！台南61歲大樓墜落當場死亡

台南無照猴過彎狂飆撞死好友　驚悚畫面曝光

台南無照猴過彎狂飆撞死好友　驚悚畫面曝光

台南串烤店驚見濃煙清晨木炭復燃！消防破門滅火幸無人傷亡

台南串烤店驚見濃煙清晨木炭復燃！消防破門滅火幸無人傷亡

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

關鍵字：

台南安平烤鴨店排煙管起火

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

即／館長嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請偵辦

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

更多

最夯影音

更多
囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面