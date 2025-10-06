17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市左鎮區二寮觀日平台附近4日上午發生一起死亡車禍，一名18歲的蘇男無照駕駛馬自達3，疑似過彎時未減速，失控撞死前方17歲楊姓機車騎士，隨後翻落邊坡；警方初步調查，開車的蘇男與死者楊男為好友關係，雙方一同上山，並由楊男騎在前面開路，未料竟會遭撞慘死，而今驚悚撞擊畫面也曝光。

▲死者楊男當時騎在前面開路，一路壓車過彎。（圖／記者林東良翻攝）

後車行車紀錄器拍下，當時楊男騎乘機車沿著蜿蜒的山路前進，一路傾斜身體、壓車過彎，未料在經過一處彎道時，蘇男突然駕車逆向從左後方衝出，猛力撞上楊男後，連人帶車衝破護欄翻落邊坡。而楊男在被撞擊過後，機車支離破碎、當場爛毀，人則躺在地上一動不動，經送醫搶救因傷勢過重，宣告不治死亡。

而駕車的蘇男、與副駕駛座的25歲男子一度受困，經救出後送往醫院治療，2人均無生命危險。據了解，蘇男在撞死人之前，就已經先與另名單車騎士發生碰撞，警方當時還到場開出罰單，隨後即讓蘇男離去，未料蘇男仍持續在山道上飆車，撞死在前方開路的友人楊姓騎士。

▲蘇男駕車逆向從左後側衝出，撞上楊男後隨即衝出護欄翻落山坡。

針對這起車禍事故，警方表示，將會一併比對網路流傳畫面與監視器影像，現已同步釐清相關肇事者身分，詳細事故發生原因正進一步調查中；警方也證實，撞上單車騎士、與撞死楊男的為同一車，均為蘇男所駕駛，第一次發生事故時，警方已填查扣紀錄表，並實施告誡，惟處理員警當下又接獲另起事故，即離開現場，蘇男未等親友前來協助就自行開車離去，進而肇生二次事故，警方是否涉及值勤疏失，也還有待進一步釐清。

▼楊男遭撞後機車支離破碎，送醫搶就宣告不治。（圖／記者林東良翻攝）