社會 社會焦點 保障人權

台南無照猴撞死17歲騎士！事發前先撞單車畫面曝　警開完單就放人

▲▼ 馬3肇事前，就已經跟單車騎士發生擦撞 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲馬3肇事前，就已經跟單車騎士發生擦撞 。（圖／翻攝記者爆料網）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市左鎮區二寮觀日平台附近4日上午發生嚴重車禍，一輛馬自達3自小客車疑似轉彎未減速，先擦撞前方機車後失控翻落邊坡，17歲楊姓機車騎士送醫後仍不治；開車的18歲蘇姓男子及車內另一乘客則受傷。據了解，馬3的18歲蘇姓駕駛在事發前，就先與單車騎士發生碰撞事故，警開完單就放人走。對此，警方表示會調查員警是否執勤疏失。

▲▼ 台南18歲男無照開馬三！高速衝破鐵網摔落邊坡　17歲騎士挨撞慘死 。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南18歲男無照開馬三，高速衝破鐵網摔落邊坡，17歲騎士挨撞慘死。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本案發生在4日上午8時23分，18歲蘇姓男子駕駛馬三行經二寮觀日亭附近路段，疑似行駛下坡彎道時未減速，追撞同向17歲楊姓少年騎乘的機車後，再撞擊路邊電桿、衝破鐵欄，整輛車摔落邊坡，後半車體懸空，與乘客25歲男子一度受困，楊姓少年經送醫搶救仍不治。經查，不僅死者未成年無照、剛滿18歲的蘇男也是無照上路。

▲▼ 台南18歲男無照開馬三！高速衝破鐵網摔落邊坡　17歲騎士挨撞慘死 。（圖／記者林東良翻攝）

事故發生後，網路上流傳疑似肇事車內視角影片，畫面可見車內有人尖叫、有人叫喊「加速啦、加多一點」。畫面一出，不少網友紛紛痛批「垃圾駕駛技術」、「開這樣還敢載妹」。對此，警方表示，會一併比對網傳畫面與監視器影像，作為偵辦證據。

據了解，蘇男在衝下邊坡前，就已跟單車騎士發生碰撞事故，當時警到場處理開完單就放人走，遭質疑是否有疏失。對此，警方表示積極調查中，已同步釐清相關肇事人員身分。至於兩起事故是否由同一名駕駛所為，因人員仍在醫院治療，將派員前往製作筆錄，強調也會調查當時員警是否執勤疏失，釐清整起事件經過。

