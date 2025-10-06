　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專家曝「烤肉加1料」致癌物少7成　研究證實：降低自由基形成

▲▼燒烤,烤肉,致癌,炭火,燒肉,吃到飽,高熱量,暴飲暴食,油脂,半生熟,肉。（圖／記者周宸亘攝）

▲烤肉吃太多怕致癌，專家分享「加1料」能降7成致癌物。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人中秋節都會跟親友聚餐烤肉，也有人會擔心烤肉吃太多影響健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，有研究發現，烤肉時灑上薑黃粉，能降低7成致癌物，且效果會隨薑黃濃度的增加而增強。

韋恩近日在臉書粉絲團「韋恩的食農生活」表示，中秋烤肉時想要降低烤肉裡的致癌物，推薦使用薑黃，可以降低7成致癌物。他引用一篇2023年7月發表的一篇食品研究，學者以烤雞翅為例，若是在烤雞翅之前先灑上薑黃，可以顯著降低烤雞翅中致癌物「多環芳烴（PAHs）」的形成，最多可以降低7成以上。

韋恩也解釋，原因是薑黃與薑黃素具有抗氧化作用，可以降低脂肪的氧化和自由基的形成，且效果隨著薑黃濃度的增加而增強，「如果真的不喜歡咖哩味，其他具有抗氧化力的香料也會有幫助」。

另外，營養師李婉萍也曾表示，許多研究都顯示，肉類經過高溫燒烤就會產生變化，釋放出多環芳烴（PAHs）、異環胺（HCAs）等致癌物質，當吃進身體裡可能影響DNA，將增加罹患癌症的風險，且食物和炭火最好保持一定的距離，避免直接放在烤網上燒烤，特別是肉類，「看似飽含美味的肉汁，其實主要的成分是脂肪，當滴落在火上時同樣會產生多環芳烴」。

李婉萍指出，有國外研究指出，利用紅酒、啤酒和白葡萄酒這些富含抗氧化劑的原料製成醃醬，對多環芳烴、異環胺能產生抑制作用，若是啤酒系列又以黑啤酒的效果最好，如果加入大蒜、薑、百里香、迷迭香和紅辣椒等草本辛香料一起醃漬，更能看到明顯的下降功效。

10/05 全台詐欺最新數據

62歲啃老男不滿母烤肉過節　持刀揚言砍全家

新北市淡水區昨（5日）下午，一名62歲的高姓男子，因長期無業、有暴力傾向，因不滿母親中秋節不給他錢花用，卻要花錢買食材給一家人烤肉，竟情緒失控破壞家中家具，甚至持刀揚言砍殺全家。整個過程被家裡監視器拍下，貼上社群平台Threads後才曝光。淡水警方在網路巡邏時發現貼文，立即主動介入關懷，並協助聲請緊急保護令。

台中公園烤肉最高噴6千　市府曝「這2處才合法」

中秋後恐一波腹瀉疫情升溫！

新北男烤肉小酌拒檢竄逃　結局逆轉吞29張罰單更慘

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

