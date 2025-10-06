　
社會 社會焦點 保障人權

62歲啃老男中秋抓狂！母烤肉過節卻不給他錢花　持刀揚言砍全家

▲▼高姓男子右手持刀破壞家中物品，網友貼文指稱警方已協助申請緊急保護令 。（圖／翻攝Threads）

▲高姓男子右手持刀破壞家中物品 。（圖／翻攝Threads）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區昨（5日）下午，一名62歲的高姓男子，因長期無業、有暴力傾向，因不滿母親中秋節不給他錢花用，卻要花錢買食材給一家人烤肉，竟情緒失控破壞家中家具，甚至持刀揚言砍殺全家。整個過程被家裡監視器拍下，貼上社群平台Threads後才曝光。淡水警方在網路巡邏時發現貼文，立即主動介入關懷，並協助聲請緊急保護令。

5日下午5時許，警方透過網路巡邏發現Threads上的一則貼文，內容指稱發文者住在淡水區八勢一街，他大伯高男長期無業，是家中的「啃老族」和偷竊慣犯。當時大伯高男不滿母親準備中秋節食材供全家人烤肉，卻不願意將錢給他花用，憤而情緒失控，不僅在屋內破壞家具，更持刀揚言要砍殺所有家人。

警方追查發現，這起事件並沒有報案紀錄。然而，經深入調查，今年7月23日曾有發生過口角糾紛報警，當時警方已依規定通報，並協助家屬申請通常保護令，但保護令目前尚未核發。淡水警分局立即主動聯繫被害家屬了解案情，確認人身安全無虞後，立即協助家屬申請緊急保護令。

▼網友貼文指稱警方已協助申請緊急保護令 。（圖／翻攝Threads）

▲▼高姓男子右手持刀破壞家中物品，網友貼文指稱警方已協助申請緊急保護令 。（圖／翻攝Threads）

10/05 全台詐欺最新數據

