中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」繼續吃：方便又爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中秋節是台灣傳統的團聚節日，許多人最期待的活動之一就是烤肉。不過有網友觀察發現，今年好像氣氛變淡了，「以前整條馬路都是家家戶戶在烤肉，現在只看到少數人在烤」，好奇是不是大家都不愛中秋烤肉了，結果引來大量網友回應，笑翻整串留言區。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「大家都不喜歡中秋節烤肉了嗎？」文中表示，以前整條馬路都是家家戶戶在烤肉，現在就是只有看到少數人在烤肉，納悶是不是大家都不喜歡烤肉了。

貼文一出，立刻掀起討論，「我家外面原住民每年烤好烤滿」、「熱、臭，還要收」、「準備食材就累死」、「賣場烤肉用品區一堆人在買啊」、「我看到的是一堆人在烤，你是多邊緣人？」「從小到大只烤過一次，還是親戚拉去他家烤的，麻煩又不健康。」

不少人坦言，現在很多轉去餐廳烤或聚餐，「去燒烤店就行了」、「餐廳吃方便又爽」、「我們家現在都不自己烤了，太爽溜～」、「去燒烤店爽吃一波，自己準備食材加收拾善後就累死你，不會比去燒肉店便宜。」也有人笑說，不是大家不烤，只是『烤的地方變了』，只是不喜歡在路邊烤而已」、「現在都去郊外或露營地烤。」