新北男烤肉小酌…遇警拒檢車陣中竄逃！結局逆轉吞29張罰單更慘

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市中和分局國光派出所昨(4日)晚間值勤巡邏時，發現一名林姓男子(37歲)未戴安全帽，依法上前攔查，林男見狀心虛逃逸，最終仍被攔截，原來林男小酌後上路，不過酒測後未達公共危險罪標準，但他一路上闖紅燈、逆向、拒檢等等，仍被員警依法開出29張罰單，最終金額恐破萬，比酒駕罰鍰還高。

▲新北一名男子因酒後騎車上路，拒檢逃跑仍被逮。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方表示，國光派出所員警在中和區民德路、華安街路口發現一名機車騎士未戴安全帽，遂上前攔查，林男因擔憂酒駕高額罰鍰，逕自騎車逃跑，但員警緊跟在後，最終仍在路口被堵到，這才乖乖就範。

原來林男騎車前與友人烤肉小酌，心存僥倖未戴安全帽上路騎一下，然而林男酒測值為0.02mg/L，未達公共危險罪標準，但未戴安全帽、未依標誌指示行駛、闖紅燈、逆向行駛等危險駕駛及改裝車體及拒檢等等違規情事明確，員警依《道路交通管理處罰條例》第31、43、45、53及60條等條文製單告發，前後共計舉發違規29項。罰金總額恐超過萬元，遠遠高出酒駕罰鍰。

中和分局呼籲，民眾飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，無論酒精濃度高低，只要有危險駕駛行為皆將依法取締；同時提醒，交通安全應從自律做起，別讓節慶歡樂變成罰單與後悔。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。