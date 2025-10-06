北市驚悚命案！女失聯4年「成乾屍」慘死租屋處　妹悲控死因不單純

▲台北市一名女子與家人失聯4年，被發現時已成乾屍。（圖／示意圖與本案無關／unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

台北市中正區中華路二段一處老舊平房，8月底驚傳一起離奇命案，一名失聯4年的45歲蕭姓女子被發現陳屍租屋處，遺體早已乾化，成為「乾屍」。死者妹妹崩潰痛哭，直言「怎麼跟爸媽交代」，並質疑死因不單純，房東4年未收房租卻毫無反應，案情疑點重重。

根據了解，蕭女4年前與妹妹爆發爭執後離家失聯，家屬去年報警協尋未果。今年初，妹妹一家人搬進隔壁平房，8月26日聽見隔壁傳出水聲與異味，妹婿爬窗進入查看，赫見蕭女陳屍在床上，全身乾化、面容痛苦，嚇得當場摔落。死者妹妹泣訴，當年吵架是因姊姊疑遭人餵毒，她原以為只是短暫鬧翻，沒想到再見竟已陰陽相隔。

法醫高大成初步研判，死者死亡時間約落在2個月至半年之間，屍體未出現嚴重腐敗，疑因環境乾燥及毒品殘留導致乾化。他表示，現場未見明顯打鬥痕跡，可能為吸毒過程中身亡，但仍需解剖檢驗肝臟切片確認。由於死因未明，檢方暫未發還遺體，家屬只能等待結果。

更離奇的是，死者租屋處長期無人進出、房租4年未繳，房東卻始終未追收。房東聲稱「那是政府的房子，搞不太清楚」，里長也透露該區為舊眷村改建地，產權複雜、租金便宜，管理長期鬆散，才釀成悲劇。警方指出，現場無打鬥跡象，檢方已相驗解剖，待檢驗報告釐清死因。

中秋原是團圓日，卻成一家人最痛的噩耗。妹妹哽咽說，「媽媽還在問姊姊為什麼不回家，但她再也回不來了。」案發至今已超過一個月，遺體仍冰存等待解剖結果，家屬盼真相早日釐清，讓姊姊能好好入土為安。