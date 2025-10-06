又見詐騙害命！中秋拜完地基主尿急　哥驚見失蹤14月弟成枯骨

▲中年男子失蹤14月在自家果園成枯骨，快樂天堂基金會助喪葬事宜。（圖／縣議員張雪如提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子今天前往自家山中果園拜地基主，尿急前往廁所時，驚見一具人類枯骨，經衣著辨識，確認是已經失蹤14個月的弟弟，據指出，死者生前因被詐騙而欠下大筆債務，加上身體長期病痛而致發生憾事，由於家屬無力負擔喪葬費，快樂天堂基金會將全力協助殮葬事宜。

▲中年男子失蹤14月在自家果園成枯骨，快樂天堂基金會助喪葬事宜。（圖／縣議員張雪如提供）

彰化縣議員張雪如表示，去年8月，一名中年男子騎機車離開家後再也沒有回來。家人焦急報案，四處搜尋，卻始終沒有消息。直到今年中秋節，其哥哥依習俗前往果園祭拜地基主時，才發現弟弟早已在廁所內化成一堆枯骨。

張雪如透露，該名男子原本是個顧家的父親與丈夫，卻因被詐騙欠下大筆債務，自覺愧對妻兒，加上病痛折磨而發生憾事，「他離家前什麼都沒說，只留下那輛停在果園外的機車，家人一直盼望他有一天會回來。」從失蹤到被發現，整整過了400多個日子，他的家人也煎熬了400多個日夜。

▲中年男子失蹤14月在自家果園成枯骨，快樂天堂基金會助喪葬事宜。（圖／縣議員張雪如提供）

張雪如指出，家人從其著的衣物認定是失蹤男子，這一年來，家人從未放棄尋找，每逢節日更是心如刀割。中秋節本該是月圓人團圓的日子，對他們而言，卻是一次次落空的期待。儘管結局令人心痛，家屬感動落淚的說，「但總算找到了……我們可以帶他回家了。」中秋節這天，他們在悲傷中迎來某種意義上的「團圓」——不再讓親人流落在外，而是讓他安息。

然而，由於家計本就困難，家屬無力負擔喪葬費用，所幸「快樂天堂基金會」及時伸出援手，派員協助處理後事，讓男子能尊嚴走完最後一程，家屬淚謝基金會善心援助，如今遺體雖然成一具枯骨，但仍需待檢方相驗DNA及釐清死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995