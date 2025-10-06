　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法：差北市府點頭

▲▼輝達創辦人暨執行長黃仁勳21日舉行國際記者會，面對五花八門的問題黃仁勳都耐心以對。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）傳出想在台北設立海外總部，但與新壽、北市府之間因合約條款「建好才能轉移」卡關。百萬網紅Cheap指出，這項限制導致三方僵持不下，「市府怕圖利、新壽怕背信」，但若「地上權直接轉給輝達」，反而能達成三贏局面，只是「法律上最難走的一條路」。

Cheap在文中引述《台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》第18條指出，「只要本府同意，地上權是可以移轉的」，因此北市府其實可以放行。他建議，若仍有疑慮，「北市府可以再函內政部，以『國家重大經濟發展』為由，專案同意新壽把地上權轉給輝達」，如此一來「新壽不用解約、北市府不會被罵圖利、輝達能直接接手，三贏沒人違法，還不用花納稅人的錢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步指出，其實中央早已介入。今年七月北市府曾詢問內政部，能否以《土地徵收條例》第44條直接專案設定給輝達，「內政部回函說：你問錯條了啦，但你可以用另一條，而且你自己可以訂辦法。」

後來北市府果真修了《地上權辦法》第2條，「等於幫輝達開了一條法律上的高速公路」。只要市府依據第18條，以「國家重大產業發展」理由申請，中央回函同意後，就能把「建好才能轉」改成「符合產業利益時可直接轉」，「等於是中央幫市府背書，現在就差一個敢不敢點頭的決定。」

他坦言，市府之所以不動手，「不是法律風險，是政治風險」。中央已提供法務支援，但沒給政治掩護，「蔣萬安沒魄力是真的，但也真的很可憐」，因為沒有中央幫忙扛國家戰略大旗，只剩地方政府面對國際科技巨頭的壓力，「怕被說圖利、怕吃牢飯」，結果動彈不得。

最後他感嘆，黃仁勳將輝達海外總部設在台灣，本是情感與信任的展現，「這不只是投資，也是回家」，結果卻被一條條行政規定與合約條款擋在門外，「也太可惜了吧。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯　太囂張慘了
快訊／諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮
日本神級樂團宣布來台攻蛋！日期曝光
啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢！　遭法院判刑
驚悚！陸女駕駛被「甩到空中」　SUV失控側翻影像曝光
泰國確定開徵旅遊稅！　新制4個月內上路
「貝兒絲樂園」全台熄燈！業者終於現身了　退費方法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晚「中部以北」最適合賞月　明天起4地水氣增

他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法：差北市府點頭

「貝兒絲樂園」全台熄燈！業者終於現身了　退費方法曝光

曝罹病怕暴斃「被傳成不行了」　館長怒反擊9字：你全家都暴斃

快訊／屏東縣大雨特報！國家警報響　山區暴雨持續2小時

生技大廠「靠罕見血癌新藥」9月營收破13.2億　台灣已有首位受試者

1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相：擺拍而已

中秋過後運勢爆棚！三生肖貴人加持　事業財運全面開花

台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了

快訊／新北熱飆38度　5縣市高溫警示

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

轎車「截彎取直」瘋狂逆向　後方駕駛傻眼：不會開別上路

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

今晚「中部以北」最適合賞月　明天起4地水氣增

他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法：差北市府點頭

「貝兒絲樂園」全台熄燈！業者終於現身了　退費方法曝光

曝罹病怕暴斃「被傳成不行了」　館長怒反擊9字：你全家都暴斃

快訊／屏東縣大雨特報！國家警報響　山區暴雨持續2小時

生技大廠「靠罕見血癌新藥」9月營收破13.2億　台灣已有首位受試者

1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相：擺拍而已

中秋過後運勢爆棚！三生肖貴人加持　事業財運全面開花

台旅客跟團濟州島！購物站買太少「導遊訓話罵人」　全車怒了

快訊／新北熱飆38度　5縣市高溫警示

超商史上最貴商品！「160萬台幣威士忌」賣出去了　母公司也嚇到

強化愛國教育　近3年有20多萬港生到大陸交流

醫藥物流公司涉紅惹議　疾管署：僅少量流感疫苗、卡介苗委託配送

今晚「中部以北」最適合賞月　明天起4地水氣增

國1安定段連環車禍兩起追撞接連發生！　8車肇事3人送醫

快訊／諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

高市早苗若上台　學者指可能觸中國3大紅線

于朦朧招魂法會倒數　孫德榮「突吐不停」奔急診：相信他有話要說

他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法：差北市府點頭

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢！帳戶給詐團還幫轉99.2萬　遭法院判刑

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

生活熱門新聞

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

中秋訂燒肉餐廳「女友家人開酸」　他1招讚爆

阿宗麵線用到黑心大腸！「老闆回應」她大讚

花蓮上演「搶奪鏟權」戲碼！一票鏟子超人揭真相

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

台旅客跟團濟州島！買太少「導遊訓話罵人」

小姑們回娘家烤肉！老公「1原因」暴怒

更多熱門

相關新聞

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯

台北一名正宮和前夫再婚後，卻發現丈夫偷吃身材姣好的正妹小三，小三經常和丈夫出國，甜蜜同遊日本、泰國、韓國等地，還不時在IG發合照紀錄說「成功達成飛機上做愛」、「我們在日本的飯店外面sex」、「昨天你都沒有在榻榻米X我...昨天我超想要欸」，甚至在姦情曝光後，傳訊正宮表示「我懷了Tony（人夫）的小孩」。正宮大受打擊，崩潰將小三告上法院求償百萬。台北地院審理，法官判定小三侵害配偶權且態度囂張，要賠正宮90萬元。可上訴。

即／景美女中附近公寓竄出濃煙　居民衝出門暫避

即／景美女中附近公寓竄出濃煙　居民衝出門暫避

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

心靈學院疑虐死療癒師　創辦人等3人移送北所畫面曝

心靈學院疑虐死療癒師　創辦人等3人移送北所畫面曝

華為雲張平安：華為算能已超輝達晶片3倍

華為雲張平安：華為算能已超輝達晶片3倍

關鍵字：

輝達台北Cheap地上權Nvidia黃仁勳

讀者迴響

熱門新聞

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

快訊／王齊麟當爸了！陳詩媛樂曬超音波照

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

台南無照猴撞死17歲騎士　事發前先撞單車警開完單就放人

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

即／館長嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請偵辦

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」

哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面