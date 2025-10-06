他曝輝達北士科現況解法　「能三贏」沒人違法：差北市府點頭

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）傳出想在台北設立海外總部，但與新壽、北市府之間因合約條款「建好才能轉移」卡關。百萬網紅Cheap指出，這項限制導致三方僵持不下，「市府怕圖利、新壽怕背信」，但若「地上權直接轉給輝達」，反而能達成三贏局面，只是「法律上最難走的一條路」。

Cheap在文中引述《台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法》第18條指出，「只要本府同意，地上權是可以移轉的」，因此北市府其實可以放行。他建議，若仍有疑慮，「北市府可以再函內政部，以『國家重大經濟發展』為由，專案同意新壽把地上權轉給輝達」，如此一來「新壽不用解約、北市府不會被罵圖利、輝達能直接接手，三贏沒人違法，還不用花納稅人的錢。」

他進一步指出，其實中央早已介入。今年七月北市府曾詢問內政部，能否以《土地徵收條例》第44條直接專案設定給輝達，「內政部回函說：你問錯條了啦，但你可以用另一條，而且你自己可以訂辦法。」

後來北市府果真修了《地上權辦法》第2條，「等於幫輝達開了一條法律上的高速公路」。只要市府依據第18條，以「國家重大產業發展」理由申請，中央回函同意後，就能把「建好才能轉」改成「符合產業利益時可直接轉」，「等於是中央幫市府背書，現在就差一個敢不敢點頭的決定。」

他坦言，市府之所以不動手，「不是法律風險，是政治風險」。中央已提供法務支援，但沒給政治掩護，「蔣萬安沒魄力是真的，但也真的很可憐」，因為沒有中央幫忙扛國家戰略大旗，只剩地方政府面對國際科技巨頭的壓力，「怕被說圖利、怕吃牢飯」，結果動彈不得。

最後他感嘆，黃仁勳將輝達海外總部設在台灣，本是情感與信任的展現，「這不只是投資，也是回家」，結果卻被一條條行政規定與合約條款擋在門外，「也太可惜了吧。」