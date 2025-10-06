陸屁孩手機店內用通緝犯證件號碼登錄遊戲　網：認證成功警察就上門

▲大陸有屁孩為了打遊戲，竟用通緝犯的身份證實名認證。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸民眾近日在手機店發現離譜一幕，一名未成年男孩竟對著網路上警方通緝令的嫌犯姓名與身份證號碼，試圖用來進行遊戲實名認證，讓不少網友直呼「認證成功警察就上門」。相關遊戲平台客服則回應表示，系統會定期進行人臉識別，若與實名資訊不符，帳號將無法通過驗證並被納入防沉迷系統。

《紅星新聞》報導，近日，一名未成年男孩在某品牌手機店使用展示機，透過短影音平台搜尋到一份警方發布的通緝令。影片顯示，該通緝令涉及一名涉嫌電信詐騙的在逃人員，其身分證號與姓名清晰可見。通緝令下方甚至附文「拿去實名遊戲」，男孩便照單全收，在另一台手機中輸入嫌犯資料。

消息曝光後引起輿論熱議，不少人擔心會有更多孩童效仿，甚至調侃「萬一真的認證成功，警察下一秒就到」。

對此，國內某大型遊戲平台客服回應指出，未成年若使用成年身分進行實名驗證，系統會依據遊戲行為特徵自動判定並啟動人臉識別機制。若識別結果與登記資料不符，帳號將被列入防沉迷管控，無法繼續登入。

客服強調，平台嚴格遵守防沉迷與實名政策，任何使用虛假資訊註冊帳號的行為都會受到限制與監控。