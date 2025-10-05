無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角　後座妹嗨翻尖叫

▲18歲男子無照駕駛馬三，撞上同向機車騎士後摔落邊坡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台南市左鎮區二寮觀日平台附近4日上午發生嚴重車禍，一輛馬自達3自小客車疑似轉彎未減速，先擦撞前方機車後失控衝出路面，撞上電線桿並翻落邊坡，造成3名男子輕重傷送醫。17歲楊姓機車騎士送醫後仍宣告不治；開車的18歲蘇姓男青年及車內另一乘客則受傷。事故發生後，網路上也流傳疑似肇事轎車的車內視角影片。

這起事故發生在4日上午8時28分，馬自達3自小客車行經南162線二寮36-3號附近時肇事並衝出邊坡。警消接獲報案後緊急派遣9輛消防車、23名人員趕抵現場。由於轎車翻落邊坡且車體嚴重變形，車上兩人一度受困，消防以繩索固定車體並破壞車門救出3名傷者，約在上午9時多完成脫困送醫；不幸的是，楊姓騎士當場大量出血昏迷，送醫後仍回天乏術。

事故發生後，網路上流傳疑似肇事車內視角影片，畫面可見車內有人尖叫、有人叫喊「加速拉、加多一點」。畫面一出，不少網友紛紛痛批「垃圾駕駛技術」、「開這樣還敢載妹」。對此，警方表示，會一併比對網傳畫面與監視器影像，作為偵辦證據。

警方初步研判，肇事原因可能與車速過快、過彎控制不佳有關；另值得注意的是，肇事駕駛蘇男與被撞的楊男皆為未持有合格駕照的未成年人。新化警分局已擴大調閱沿途監視器與相關影像，並將約詢同行的多人（包含同行車輛及機車騎士）以釐清事發經過；若查有公共危險或其他違法事證，將依過失致死及公共危險等罪嫌究責。