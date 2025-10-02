快訊／涉北捷互毆踹飛白髮婦！警電話找年輕人失敗...將發通知書



▲捷運上踹飛73歲婦人的年輕人是台大畢業的學霸，警方在查明其身分後，確認身分通知到案。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北捷發生一名婦人因逼讓優先席而與年輕人爆發衝突，甚至被當場踹飛，畫面曝光後引發熱議。婦人也被查出竟然在遭通緝的同一天與年輕人發生糾紛，警方也查出，踹人的張姓年輕人為台大畢業的學霸，已經畢業2年，但以電話聯繫都未找到人，將發出通知書請其到案說明。

北捷公司29日下午發生逼讓座引發肢體衝突事件。一名手持多袋物品及一把直立雨傘的婦人，因一名身穿裙裝的年輕人坐在優先席上而不停逼其讓座，並以手中的袋子敲打對方，坐在優先席上的年輕人起身將婦人踹飛到對面座位上，讓婦人氣到當場喊報警。

被踹的73歲曾姓婦人住在大同區涼州街，因涉多起竊盜罪遭判拘投55天，其中有15日未到案執行，被士林地檢署發布通緝，1日上午9時許，被警方在全家超商查緝到案，警方也一眼就看出她就是在捷運上與年輕人發生爭執並「互毆」而被踹飛的婦人，捷運警察隊也將請人前往確認身分。

捷運警察隊經查發現用腳踹飛婦人的年輕人姓張，是台大畢業的學霸，經以電話通知其到案說明，但對方一直未接電話，因此將改以通知書的書面方式告知其到案說明。

而認識該名年輕人的一名學妹則透露，印象中就是個「優雅的小姐姐」，看了影片中他踹人的畫面很驚訝，「沒看過他這麼powerful」！