詐欺犯判囚2年5月拒入監！警開9槍仍落跑...5hrs後被捕再涉3罪

▲▼籃姓嫌犯拒絕警方攔查開車衝撞，遭員警開9槍制止逃逸，隨後被查緝到案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市區28日晚間傳出槍響，一部白色轎車晚間8點25分違規臨停在中山路、五福路路口的紅線上，巡邏員警上前規勸，要求駕駛配合盤查時，對方竟拒絕受檢並開車逃逸，行經路口時因車流量大，轎車一度無法動彈，員警趁隙上前，對轎車輪胎部位連開9槍，不過駕駛仍駕車逃逸，新興分局查緝小組於嫌犯逃逸後，立即鎖定籃姓駕駛（27歲），並在5小時後在台南將他緝捕歸案，警方發現籃嫌因詐欺罪遭判刑2年5月月確定，未到案服刑遭高雄地院發佈通緝，為逃避查緝才駕車衝撞。

警方表示，現場沒有人受傷，籃嫌在逃逸時衝撞時還擦撞到一名騎士機車後照鏡，查緝員警大膽使用警械朝該車輪胎等非致命部位開9槍，使嫌犯車輛後續無法正常使用，他隨即將車輛棄置於新興區後，搭車逃亡，最終查緝人員於台南家中查獲籃嫌，順利於案發5小時後查緝到案。

全案除依詐欺通緝予以解送歸案外，另依妨害公務、殺人未遂、毀損等罪嫌一併移送高雄地檢署偵辦。

對於外界質疑員警在鬧區連開9槍是否合宜？警方表示，於攔查過程中發現駕駛有疑似施用毒品情形，考量其行為恐危及用路人安全，經客觀情勢衡量後，所以依法使用槍械予以制止。