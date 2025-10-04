北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

▲「教育不能等」侯友宜強調，市府在地就學推動有成，學生數逐年上升，為提供學生舒適學習環境。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為滿足學生就學需求，新北市政府挹注經費擴充校園建設，市長侯友宜今（3日）前往北大高中觀摩學生自主學習成果分享，同時宣布投入7.2億元經費啟動「北大高中二期多功能教學大樓」工程，打造學生自主學習、創新實作的學習場域，同時與社區共享的多功能空間，預計2030年完工。

侯友宜表示，北大高中是新北市的指標學校，隨著入學人數逐年增加，市府挹注7.2億元啟動北大高中二期多功能教學大樓工程。建物規劃地上五層、地下一層，設有普通教室、專科教室、視聽教室、體適能訓練室及公共托育中心，提供學子優質的學習環境，未來也規劃可與社區共享，提供大型集會及活動空間，實踐校園、社區共榮共好理想。

▲侯友宜3日前往北大高中觀摩學生自主學習成果分享，同時宣布投入7.2億元經費啟動「北大高中二期多功能教學大樓」工程。

「教育不能等」侯友宜強調，市府在地就學推動有成，學生數逐年上升，為提供學生舒適學習環境，市府近年來於興建新校舍投注約36億元、整建老舊校舍約108億元，今年度教育預算更編列逾755億元，居全國之冠，市府將持續與學校攜手合作，擴充完善校園建設。

教育局說明，北大高中學生在自主學習、程式設計及跨域探究上的表現亮眼，今年更於全國科展中資訊類作品勇奪第三名。北大高中二期校舍工程也將以「終身學習」為核心，打造成為結合學術探索、跨域創新與社區共享的重要基地。