　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

青年安心住、新婚好生養！新北推育兒社宅加籤及青年租補

▲▼ 青年安心住、新婚好生養！新北推育兒社宅加籤及青年租補 。（圖／新北市政府）

▲新北市育兒家庭社宅安心住加碼措施。

圖、文／新北市政府提供

為鼓勵青年成家、減輕育兒家庭居住負擔，新北市政府透過社會住宅及租金補貼協助打造穩定居住環境，即日起同步推出「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」、放寬「育兒家庭一般戶租期延長措施」，並延續辦理「115年度青年租金補貼」，期藉由多元並行居住政策，打造新北市為青年安居好生養之友善城市。

  根據內政部統計，113年全國新生兒數為13萬4856人，創史上新低。為協助減輕生養負擔，市府將放寬現行社會住宅育兒家庭加籤機制，推動「育有一名以上子女家庭一般戶加籤措施」。從現行2名以上子女抽社宅加籤，放寬為１名子女就能適用加籤機制；未來申請本市社會住宅的家庭，將依未成年子女(以下同)人數獲得額外加籤，提高社宅中籤率：育有1名子女加籤1支、2名加籤2支，3名以上加籤3支，希望能夠鼓勵新婚夫妻生育、支持育兒安居。  

另外原本實施未成年子女就讀社宅所在之學區小學可以延長社宅租期，也將放寬資格，將公立學校（國小、國高中）納入適用，最長租期為12年，提供社宅住戶更穩定的就學環境。

  除社宅政策外，新北市政府延續青年租金補貼政策，減輕青年居住負擔，經審查符合資格者可享有單身3,500元、新婚4,500元、育(孕)有未成年子女(胎兒) 1人5,000元、2人6,000元、3人以上7,000元的租金補貼，持續給予育兒家庭支持與協助，打造宜居新北。  

新北市115年度青年租金補貼，自114年10月1日起至115年12月31日下午5時止開放申請，申請資格也有放寬，家庭成員年收入標準提高為144萬元、每人每月平均所得標準為5萬9,150元，只要是在新北市設籍、就學或就業的18歲以上未滿40歲青年朋友，符合單身、新婚未滿2年或育(孕)有未成年子女(胎兒)的家庭，均可提出申請。

  以上新措施詳細資訊及公告可至新北市政府城鄉發展局網站查詢(https://gov.tw/PJJ)。青年租金補貼申請網址為https://nths.ntpc.gov.tw/FC；採紙本申請者，可至https://gov.tw/GJV下載申請書，郵寄至新北市政府城鄉發展局住宅發展科（地址：新北市板橋區中山路1段161號1樓）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遊韓注意！訂房「小心沒地方住」
籃籃素顏清淤「只剩1顆頭」　國軍弟兄見到她嗨爆
李珠珢本季最後一舞！　自評今年100分
快訊／大雷雨襲3縣市　警戒範圍曝
東洋I級乳神遭壓胸　震撼畫面曝
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上
逢甲商圈名店無預警歇業！　「租金漲2倍做不下去」看板曝
送香奈兒　淫師激戰女學生8次慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打破人生迷宮高牆！　伊甸第12屆無障礙生活節呼籲同行而非同情

海洋老鷹嘉年華15週年　台日墨團隊共同點亮基隆港灣

奇美醫院國際研討會聚焦下肢傷口　AI助攻癒合快2倍

青年安心住、新婚好生養！新北推育兒社宅加籤及青年租補

東港警中秋前夕聯手青商會、里長...紅包月餅送暖　慰問弱勢家庭

台南攜手童軍總會辦木章訓練　培育基層幼童軍領導人才

基隆地檢署中秋傳愛進監所　關懷更生人防詐宣導同行送暖

更保基隆分會中秋慰問學員　手作綠豆椪傳遞團圓幸福

中秋熱血送暖！南消舉辦捐血暨防火宣導　黃偉哲籲關注消防安全

迎中秋「瘦」出健康！保六總隊減脂甩肉1.2公噸　成果亮眼迎佳節

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

打破人生迷宮高牆！　伊甸第12屆無障礙生活節呼籲同行而非同情

海洋老鷹嘉年華15週年　台日墨團隊共同點亮基隆港灣

奇美醫院國際研討會聚焦下肢傷口　AI助攻癒合快2倍

青年安心住、新婚好生養！新北推育兒社宅加籤及青年租補

東港警中秋前夕聯手青商會、里長...紅包月餅送暖　慰問弱勢家庭

台南攜手童軍總會辦木章訓練　培育基層幼童軍領導人才

基隆地檢署中秋傳愛進監所　關懷更生人防詐宣導同行送暖

更保基隆分會中秋慰問學員　手作綠豆椪傳遞團圓幸福

中秋熱血送暖！南消舉辦捐血暨防火宣導　黃偉哲籲關注消防安全

迎中秋「瘦」出健康！保六總隊減脂甩肉1.2公噸　成果亮眼迎佳節

Jennie、Kai、V罕見同時現身機場！齊出發飛往法國　現場互動曝光

中國調控產能過剩　專家：需提振內需減輕影響

網傳霸佔高壓水槍不讓災民用　花蓮縣府駁斥

熱身賽兩戰合轟「56分」　腿傷休1個月的阿巴西預告強勢降臨TPBL

LADY M「3大周年慶活動」開跑　800片蛋糕限時送

超大「鸚鵡蟑螂」偷翻垃圾桶　拍翅聲神還原還會鑽冰箱縫

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝挖淤泥「只剩1顆頭」

Energy突襲台南夜市「萬人擠進險暴動」！　Toro當場變叫賣哥

遊韓注意！Airbnb新制10/16上路　遊客訂房「小心沒地方住」

東京公車鬧駕駛荒！　23年來首度「大砍400班次」票價喊漲

【這一幕讓人熱淚】43砲國軍超人救災歸來 民眾夾道揮國旗高喊辛苦了

地方熱門新聞

蹲點8年、準備8年陳亭妃為最後一哩路

台糖光復糖廠救災為先！供水供地再開放安置空間

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

桃園「東溪綠園」邀您共賞地方文學

陳亭妃爭取15億電纜地下化卓榮泰允諾納入年度重點預算

勞動部助企業培訓人才 計畫說明會報名開跑

中壢仁海宮200年醮壇動土　何志偉溫馨「送暖」祝好孕到

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

朴子警東石海之夏煙火秀　實施彈性交管措施

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

台南A1死亡127人！蔡宗豪轟治安惡化要求公佈事故與犯罪熱點

敏盛醫院中秋關懷弱勢戶　分享月餅禮盒

全國首創！臺中基準地搭配3D實價登錄6萬戶上線

新北推育兒社宅加籤及青年租補

更多熱門

相關新聞

金山警公布台2線「替代道路、尖峰時段」全攻略

金山警公布台2線「替代道路、尖峰時段」全攻略

中秋連假將至，許多民眾將返鄉與家人相聚。預估自10月3日（周四）17時起，南下車流將逐漸增加，通往高速公路交流道的主要平面道路也將出現車潮。此外，各觀光景點周邊道路於連假期間預計湧入大量人車。為維持交通順暢，金山警分局已規劃交通疏導管制勤務，將於轄內重要路段及路口，由員警視車流狀況機動調整號誌，並加強指揮引導。

賴清德響應「認購捐米」　友善米助金萬9校學童午餐

賴清德響應「認購捐米」　友善米助金萬9校學童午餐

瑞芳83歲母洗腎失聯　警消出動雲梯車救援

瑞芳83歲母洗腎失聯　警消出動雲梯車救援

貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：提升偏鄉救災量能

貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：提升偏鄉救災量能

新北市圖推「月台賞閱」　親子共享最暖儀式感

新北市圖推「月台賞閱」　親子共享最暖儀式感

關鍵字：

新北市社宅政策青年家庭育兒補助政府措施

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

9家手搖飲中秋優惠一次看

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面