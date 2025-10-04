新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

▲新北推20條寵物旅遊路線，毛寶貝旅遊路線第5條「新店碧潭」。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

10月4日是世界動物日，新北市政府動保處特別在這天推出【友善店家推薦地圖】、【友善店家名單】及【旅遊路線票選活動】。寵物友善店家涵蓋全市各行政區，包含餐廳、咖啡館、商店、文創場域等毛寶貝可入內的空間。動保處透過現場訪查、店家自評、民眾推薦三重管道，建置20條寵物旅遊路線，邀請市民一起來票選，選出心中最想玩的寵物旅遊路線，還有機會免費與毛寶貝一日遊！

動保處表示，隨著飼養寵物人口逐年攀升，公共空間與商家的寵物接納度備受重視。友善寵物地圖的推出，不僅鼓勵更多店家加入友善行列，也讓飼主在計畫出遊時能有清楚參考，實踐毛寶貝與主人共享城市生活的目標。

▲毛寶貝旅遊路線第12條「淡水老街」。

隨著旅遊風行，更多民眾會帶著毛寶貝一起出遊。動保處今年大幅展開寵物友善店家與旅遊路線調查，全面走訪各行政區內友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點，打造友善店家推薦地圖、公開近千家友善店家名單，並加碼推出20條寵物旅遊路線，涵蓋海、山、城、河、林五大系列，讓飼主全家出遊不再費心。即日起至11月10日填寫表單，即可參加抽獎，還有機會抽中免費「冠軍實走團」，暢玩第一名旅遊路線，邀請毛爸媽一起票選最想去的毛寶貝專屬行程！

此次調查鎖定咖啡館、餐廳、特色商店、文創空間等，盤點歡迎毛寶貝的店家。除了店家是否開放寵物入內，調查也納入更細緻的指標，例如是否提供飲水補給、專屬休息區、寵物友善標示與環境清潔維護等。透過更全面的檢視，協助飼主選擇安全、舒適的消費環境。「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」已刊登於動保處網站，讓市民攜寵外出不再煩惱。

▲寵物友善店家張貼貼紙。

毛寶貝出遊路線大票選包含一日遊、二日遊，提供公車族、自駕路線、遊覽車包團等多重選擇。即日起至11月10日填寫表單，即可參加抽獎（抽獎需填寫飼主基本資料及寵物晶片，一組晶片限抽一次），獎品包含寵物推車、旅遊住宿券、寵物用品玩具等多項好禮。投票結果將於11月29日毛寶貝耶誕趴公布，並舉辦「冠軍實走團」，抽出10名飼主帶毛寶貝免費參與第一名票選路線。

動保處長楊淑方表示，「寵物友善城市」一直是長期推動的政策，從動物保護法令落實、公共空間改善，到店家環境提升，希望讓毛寶貝能真正成為家庭的一份子。期待透過調查與票選活動，讓市民和毛寶貝能探索更多友善角落，讓出門不再猶豫，創造屬於毛寶貝的美好城市回憶。

票選網址：https://forms.gle/PMSabaiS6KA4r9Qu6。

友善店家地圖網址：https://reurl.cc/GN20rp。

▲店家標籤「樣版」。