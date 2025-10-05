批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

▲張亞中(右1)5日在電視政見會上批鄭麗文(左2)不適合當黨主席。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨舉辦的首場黨主席選舉電視政見會5日下午登場，候選人張亞中用5分鐘結論的時間，批評對手鄭麗文不適合擔任黨主席，對國民黨沒有一貫忠誠，只是一個在政黨利益跟個人仕途間左右逢源的投機分子，可以享受本黨光榮擔任本黨高官，但他絕對不會支持把國民黨黨魂跟靈魂交給曾經高喊推翻國民黨暴政的人來掌握。另外，張亞中也正告挺鄭麗文的退將，別忘了本黨就曾經出現一個叛黨的黨主席李登輝。

國民黨將於10月18日舉辦黨主席選舉，11月1日在全代會進行交接。由國民黨舉辦的首場黨主席選舉電視政見會5日下午登場，候選人張亞中、鄭麗文、蔡志弘、卓伯源出席，郝龍斌、羅智強則因在花蓮光復鄉救災而告假。而該政見會分為申論、媒體提問、線上蒐題、結論等4階段。

在結論階段，張亞中表示，黨主席最重要的就是品格，他對其他參選同志沒有意見，但對鄭麗文想說，在國民黨包容敦厚文化中，對鄭張開雙臂歡迎，不僅不計較其過去出身背景，還給予兩屆不分區立委職務，是很多長年為國民黨奉獻的同志窮極一生都很難企及的名望。

張亞中指出，作為黨的最高領導人，就應該接受最高標準嚴格檢驗，因為對黨主席政治氣節、政治判斷、政治性格的嚴格檢驗，正是恢復黨格跟黨魂的起點。1988年時，他是外交官，而鄭麗文炮轟國民黨是最可惡的統治者、不把台灣人當人看，並高喊台灣建國，號召群眾推翻國民黨，1996年時還高唱台獨；到了2002年離開民進黨，但不是因為反台獨，而是在「舔耳案」中未經查證對時任衛生署代理署長涂醒哲大肆抨擊而被停權才退黨，所以是出賣同志，「離開民進黨真正理由是妳在民進黨已經沒有未來」，接著2004年轉投靠國民黨。

張亞中表示，面對這段歷史情結，鄭麗文處理方式不該是放下，而是要「以直報怨」，這也是今天選擇當面指出鄭不適合擔任黨主席的疑慮。

「以下這些話，我同樣要告訴那些為妳搖旗吶喊的那些高級退將們。」張亞中強調，國家認同是政治人物根本，如果這認同能變，未來還有什麼不能變，別忘了本黨就曾經出現一個叛黨的黨主席李登輝。誠信是做人根本，一個人可以臉不紅心不跳公開說謊，還有什麼不能騙？他認為黨主席要對黨的思想有一貫忠誠，這是根本條件，「而妳根本沒有」。

張亞中批評，鄭麗文一直躲在反台獨虛假光環中，掩飾對本黨傷害，也從未交代過的過往，「妳不是回頭浪子，而是選擇性遺忘自己曾經炮轟國民黨、污辱中華民國」，卻又在政黨利益跟個人仕途間左右逢源的投機分子；今天妳站在這舞台，不是來懺悔與贖罪，而是來奪取國民黨主席這榮耀職位，妳可以享受本黨光榮擔任本黨高官，但他不能，也絕對不會支持把國民黨黨魂跟靈魂交給曾經高喊推翻國民黨暴政的人來掌握。