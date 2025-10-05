鄭麗文積欠百萬黨公職分攤金　國民黨證實：選黨主席前才繳清

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉白熱化，除昔日野百合夥伴陳尚志昨爆候選人鄭麗文邀吃「狗肉」過往，又有國民黨中評委向媒體表示，鄭麗文在不分區立委任內的黨公職分攤金，選黨主席前才繳清，不夠格當黨主席。國民黨秘書長黃健庭今（5日）受訪時證實，鄭麗文領表參選主席前來繳清公職分攤金。

據報導，曾任黨務主管的國民黨中評委指，鄭麗文2020年2月1日至2024年1月31日任黨不分區立委，依黨內規每年應繳150萬元（4年共600萬元）公職責任額供黨務使用，鄭麗文卻拖延不繳，直到要選主席才補繳。得知金額不少，鄭還問黨工，能否用助理費支出折扣應繳分攤金。

黃健庭今日下午受訪時證實，鄭麗文在黨主席江啟臣、朱立倫任內未繳清公職分攤金，但細節自己不清楚，鄭麗文領表前有來繳清。國民黨文傳會主委林寬裕補充，鄭麗文9月時才向黨中央表示，願意認養2名黨團助理，但這有符合黨內規定，在正式領表前結清。

不過，鄭麗文陣營代表、前立委李德維則批，「這是完全錯誤的認知、惡意重傷的傳言」。他說，過去鄭麗文擔任立法院黨團書記長時，為了解決黨團長期沒有辦法加薪，所以當時曾經上簽文要求將募集費用移轉到黨團來使用，時任主席江啟臣、秘書長李乾龍簽核同意，不過後來的主席朱立倫對於此決議沒有續行，所以可能是認知上的差距，他強調，當時若要鄭麗文繳納黨工分攤金，絕對沒有問題。

李德維也說，這次鄭麗文參選黨主席，黨中央也十分迅速的發給了相關的合格證明，所以外界不需要因此編造或者以訛傳訛攻擊鄭麗文，當時他也是國民黨黨團書記長，事情真相已非常清楚。