政治 政治焦點 國會直播 專題報導

控黨中央放「欠百萬公職分攤金」黑料　鄭麗文怒：為何針對我？

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／截圖自TVBS直播）

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／截圖自TVBS直播）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉倒數，候選人鄭麗文被爆2020年2月1日至2024年1月31日任黨不分區立委，應繳公職責任額供黨務使用，鄭卻拖延不繳近日才繳清，國民黨祕書黃健庭今（5日）也證實此事。鄭麗文痛批，一切按照黨中央規定，不知道黨中央這時候放這種混淆視聽、帶風向的消息，用意何在？為何要這樣針對自己？希望國民黨辦一場乾淨公正的黨主席選舉。

據報導，曾任黨務主管的國民黨中評委指，鄭麗文2020年2月1日至2024年1月31日任黨不分區立委，依黨內規每年應繳150萬元（4年共600萬元）公職責任額供黨務使用，鄭麗文卻拖延不繳，直到要選主席才補繳。得知金額不少，鄭還問黨工，能否用助理費支出折扣應繳分攤金。

黃健庭也證實，鄭麗文在黨主席江啟臣、朱立倫任內未繳清公職分攤金，但細節自己不清楚，鄭麗文領表前有來繳清。國民黨文傳會主委林寬裕補充，鄭麗文9月時才向黨中央表示，願意認養2名黨團助理，但這有符合黨內規定，在正式領表前結清。

鄭麗文今於國民黨舉辦的政見發表會結論時指出，很榮幸很多人把自己當作最重要的對手，但同時要呼籲，請大家不要再重複過去那些國民黨所為人詬病的陳痾，如今排山倒海來的黑函讓她覺得，「我不是在跟優秀的候選人在選，我覺得跟黨中央在選，呼籲黨中央辦乾淨公平的選舉，黨部不要成為謠言製造者。」

鄭麗文會後受訪時又說，一切規定按照黨中央規定，不知道黨中央這時候放這種混淆視聽、帶風向的訊息，用意何在？希望黨中央秉持公平公開的遊戲規則，不要針對特定的候選人，不要打壓特定候選人。

鄭麗文，自己確實被黨中央針對，積欠百萬黨公職分攤金一事一定也是黨中央放出去的消息，這應該是黨中央釋放，希望還是辦一場乾淨公正的選舉，以昭公信。

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

