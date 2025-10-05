　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文談2026地方禮讓民眾黨　「國民黨該讓就讓不會整碗捧去」

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／截圖自TVBS直播）

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／截圖自TVBS直播）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日舉行，國民黨今（5日）下午舉辦電視政見說明會。在網友搜題環節，被問到2026年選舉藍白議員席次矛盾怎解？縣市首長是否會禮讓？候選人鄭麗文表示，若有人選最能代表藍白勝選，自然應該毫無保留支持，因此「該讓就要讓，沒有說又要藍白合又要整碗捧去，」這就沒誠意。

鄭麗文指出，在2026年選舉地方議員提名，自己會高度尊重地方議長、副議長，以及議會黨團，因為派系才最深入熟悉了解地方生態，才不會在提名過程中拖垮藍白議會席次。她強調，除了現任優先，保留給新人最適當空間，最後的藍白合遊戲規則，還是要在雙方遵守遊戲規則下來完成地方縣市議員提名。

至於縣市長部分，鄭麗文說，除了現任優先，藍白如果只有一人有意願，自然全力支持，若兩黨都有意願，就要通過初選機制產生最適合的候選人，既然是最能代表藍白選贏的人選，自然應該毫無保留全力支持，因此該讓就要讓，沒有說又要藍白合又要整碗捧去，這就沒誠意，也對白不夠尊重。

鄭麗文認為，藍白雙方一開始接觸時就應該開誠布公，互相尊重理解，且一定要貼合選區的政治生態，不能想當然爾、高高在上，脫離草根與現實，這是最要不得的。

