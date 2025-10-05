　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用「制度」產生2028總統候選人　鄭麗文：藍白、白藍都有可能

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／截圖自TVBS直播）

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／截圖自TVBS直播）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日改選，國民黨主辦的電視政見說明會今（5日）下午2時登場。媒體提問環節，被問到2028年總統大選藍白合，候選人鄭麗文表示，最重要的就是制度，因為一定要願賭服輸，當有一個大家公認的制度，那黨主席就會力挺到底，藍白合作也一樣，要有兩黨的決策過程，產生一組總統候選人，可能是藍藍、藍白、白藍，重點就是要能贏，而非靠黨主席的個人喜好去決定。

媒體提問第一階段，中時提問，基層黨員擔心2028是否會有兩個太陽的產生？鄭麗文回應，如果黨主席不是總統候選人，大家希望是虛位黨主席的話，那對國民黨未來發展是不利的，還記得在國民黨前主席吳伯雄任內，與總統候選人合作無間。她說，限於制度之爭，提名各級候選人都要一樣，公開公平的遊戲規則才能服眾，跟黨主席個人意志無關，黨主席要跟黨內從政同志有長期有效的溝通，了解彼此的狀態，隨時聲援跟支援，國民黨主席不該是同志參政的包袱，應該是最重要的助力，成為候選人的底氣。

鄭麗文強調，黨主席跟總統候選人充分理解、互補，未來一定高度尊重總統候選人，來做桶箍，讓全黨同志發光發熱獲得勝選，不應該預設黨主席跟總統候選人就有矛盾，自己對國民黨的未來有信心。


至於2028年總統大選藍白合，鄭麗文則說，黨主席絕對不會是國民黨的太陽，但同時，一個政黨超過一個太陽不一定是壞事，代表真的人才濟濟，如何安排競爭者成為一個團隊才是重點，那就要通過制度，讓大家願賭服輸，不要結果產生了還要翻桌重來。

鄭麗文說，黨主席會力挺到底公正的制度，藍白合作也一樣，要有兩黨的決策過程，產生一組總統候選人，可能是藍藍、藍白、白藍，重點就是要能贏，因此不是黨主席的個人喜好，「我請黨員放心，國民黨不會在同一個坑摔兩次，不能相信個人意志跟救世主，連台中市長盧秀燕都說要尊重制度了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功
凌濤控劉世芳對災情魔性訕笑　中央災變中心轟抹黑：依法送辦
快訊／4縣市大雨特報！下到深夜
邱澤「高調放閃許瑋甯」鬆口會辦婚禮
感謝鏟子超人們！賴清德向志工致敬：這是台灣令人欽佩的地方
成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑
找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」感動9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

鄭麗文談2026地方禮讓民眾黨　「國民黨該讓就讓不會整碗捧去」

鄭麗文積欠百萬黨公職分攤金　國民黨證實：選黨主席前才繳清

用「制度」產生2028總統候選人　鄭麗文：藍白、白藍都有可能

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

羅智強嗆堅持辦政見會無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員的聲音

凌濤控劉世芳對花蓮災情魔性訕笑　中央災變中心轟抹黑：依法送辦

捷克完成眾議院選舉　外交部祝賀：持續深化各領域合作

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

轟鄭麗文「主席不是這樣幹」　張亞中：兩岸互設辦事處才能贏2028

鄭麗文談2026地方禮讓民眾黨　「國民黨該讓就讓不會整碗捧去」

鄭麗文積欠百萬黨公職分攤金　國民黨證實：選黨主席前才繳清

用「制度」產生2028總統候選人　鄭麗文：藍白、白藍都有可能

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

羅智強嗆堅持辦政見會無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員的聲音

凌濤控劉世芳對花蓮災情魔性訕笑　中央災變中心轟抹黑：依法送辦

捷克完成眾議院選舉　外交部祝賀：持續深化各領域合作

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

中秋烤肉注意！台中公園亂烤最高噴6千　市府曝「這2處才合法」

中秋後恐一波腹瀉疫情！羅一鈞提醒「4措施防諾羅」蚵貝類要烤熟

批鄭麗文是投機份子　張亞中正告「挺鄭退將」：別忘叛黨的李登輝

不二家麵包店宣布將熄燈　飄香30年！在地內埔人喊：可惜

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」：他誇我性感還抱我

「嬰兒林志玲」長大了！　迷上K-Pop模仿「獵魔女團」氣勢超強

雅柏推千禧年份《Vintage_Y2K 24年》　百富再添故事系列12年甜酒桶

快訊／4縣市大雨特報！下到深夜

首次見面就求婚！印度癡情男「跨海求愛」女網友　秒被打槍

【汪汪鏟土隊？】救災見歐告狂挖差點落淚... 秒趴下！感動不過3秒XD

政治熱門新聞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

環境部長彭啓明PO文　急徵「清溝超人」

陳玉珍喬官被抓到？　中華電信工會公開信怒批：嚴重損害基層員工

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

李鴻源點名「不知公文怎發」林保署回應

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

2026議員點將／北市10席缺額　藍松信新人搶破頭

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

網傳中央高壓水槍貼縣府貼紙　政院回應

2026議員點將／民進黨新北政二代搶接棒　土樹鶯歌少1席掀腥風血雨

2026議員點將／新北板橋汐止搶補位　藍政二代、「侯家軍」展開佈局

白黨團擬10/7提復議「退回總預算」　張啓楷再曝：我已告發卓榮泰

更多熱門

相關新聞

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

國民黨將改選黨主席，其結果牽動藍營在2026年地方選舉、2028年總統大選布局。國民黨主席選舉候選人張亞中今（5日）表示，當他選就會把黨主席所有兵權交給總統候選人統一指揮，但什麼是兵權？「他（指總統候選人）認為什麼就是什麼」 ，且他也認為黨主席任期應憲政同步。張亞中強調，他始終認為理念跟制度才是團結最好方法，不要迷信哪個黨主席大公無私，只要把制度做好，讓黨主席不得不大公無私。

遭羅智強嗆無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員

遭羅智強嗆無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員

藍光復重建條例「經費增至300億」　羅智強：黃國昌說100％支持

藍光復重建條例「經費增至300億」　羅智強：黃國昌說100％支持

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

批鄭麗文輕忽藍委建議如何服眾　羅智強：不顧災民我寧不當主席

批鄭麗文輕忽藍委建議如何服眾　羅智強：不顧災民我寧不當主席

關鍵字：

國民黨鄭麗文藍白合2028盧秀燕黨主席選舉

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

即／莊人祥證實去年罹胃癌

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面