用「制度」產生2028總統候選人　鄭麗文：藍白、白藍都有可能

▲國民黨主席候選人鄭麗文。（圖／截圖自TVBS直播）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日改選，國民黨主辦的電視政見說明會今（5日）下午2時登場。媒體提問環節，被問到2028年總統大選藍白合，候選人鄭麗文表示，最重要的就是制度，因為一定要願賭服輸，當有一個大家公認的制度，那黨主席就會力挺到底，藍白合作也一樣，要有兩黨的決策過程，產生一組總統候選人，可能是藍藍、藍白、白藍，重點就是要能贏，而非靠黨主席的個人喜好去決定。

媒體提問第一階段，中時提問，基層黨員擔心2028是否會有兩個太陽的產生？鄭麗文回應，如果黨主席不是總統候選人，大家希望是虛位黨主席的話，那對國民黨未來發展是不利的，還記得在國民黨前主席吳伯雄任內，與總統候選人合作無間。她說，限於制度之爭，提名各級候選人都要一樣，公開公平的遊戲規則才能服眾，跟黨主席個人意志無關，黨主席要跟黨內從政同志有長期有效的溝通，了解彼此的狀態，隨時聲援跟支援，國民黨主席不該是同志參政的包袱，應該是最重要的助力，成為候選人的底氣。

鄭麗文強調，黨主席跟總統候選人充分理解、互補，未來一定高度尊重總統候選人，來做桶箍，讓全黨同志發光發熱獲得勝選，不應該預設黨主席跟總統候選人就有矛盾，自己對國民黨的未來有信心。



至於2028年總統大選藍白合，鄭麗文則說，黨主席絕對不會是國民黨的太陽，但同時，一個政黨超過一個太陽不一定是壞事，代表真的人才濟濟，如何安排競爭者成為一個團隊才是重點，那就要通過制度，讓大家願賭服輸，不要結果產生了還要翻桌重來。

鄭麗文說，黨主席會力挺到底公正的制度，藍白合作也一樣，要有兩黨的決策過程，產生一組總統候選人，可能是藍藍、藍白、白藍，重點就是要能贏，因此不是黨主席的個人喜好，「我請黨員放心，國民黨不會在同一個坑摔兩次，不能相信個人意志跟救世主，連台中市長盧秀燕都說要尊重制度了。」