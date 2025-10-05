　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「寫功課愛分心」怎麼辦？心理師提出9秘訣　急改錯字破壞注意力

▲孩子難以專心寫功課，心理師提出9個秘訣。（示意圖／CFP）

文／王意中（臨床心理師）
摘自／寶瓶文化《過動兒教養終極典藏（十年全新版）

寫功課，對ADHD孩子而言是一件苦差事，更是你的一場夢魘。當注意力缺陷作祟時，面對回家功課，同學只要半小時、一小時能夠完成的作業，對他來說通常都得加倍計算，而且不見得有完結篇。

你已經無法再忍受他的粗心大意、常跳行漏字、不喜歡檢查、字跡潦草、筆畫不對、讀題缺乏耐性、不喜歡費勁思考的毛病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

你或許很想大聲呼喊：「我的媽媽咪呀！」因為「分心」，讓這一場未完成的作業賽，明天又將依慣例重演一遍。難道真的得永遠這樣沒完沒了？

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲心理師提醒，不要幫孩子決定寫作業的順序。（示意圖／CFP）

◆專注力的祕訣指南◆

【祕訣1】分析基本能力

先確認孩子基本的聽、說、讀、寫、算及各學科能力，是否出現落後情況。排除理解及精細動作在書寫上可能存在的問題，以確認孩子的作業常常寫不完，是否僅為單純的注意力缺陷表現。

建議你，在一對一的情況下，針對每項題型，例如：選擇、填充、計算、應用、圈詞、造詞、照樣造句等，挑選一題讓孩子作答，從答案正確與否來判斷他在該項科目的能力；如正確，後續即可順勢將焦點聚焦於注意力上。

【祕訣2】找出最佳的寫作業時間

什麼時間開始寫？回頭想想，找出孩子最佳的寫作業時間。這個時間或許是孩子休息之後，精神與體力較佳的時刻，或是在家裡的干擾較少，能夠維持較安靜的時刻。和你的孩子一起討論，聽聽他的想法，從以前的經驗中，整理出最適合的寫作業時間，每個孩子多少都有屬於他的「最佳時間點」。

當孩子回家後，是否要叫他馬上打開書包，把作業拿出來寫？雖然你可能希望最好如此，但是建議你，優先同理孩子放學後的體力與心情，畢竟動筆的是孩子。想像一下，你下班後是否願意馬上打開電腦，繼續將未完成的工作做完？如果你的腦袋、體力或心力受不了，孩子面對的處境應該也一樣。

【祕訣3】預估每項功課所需花費的時間

若知道需要花多少時間寫功課，或許在時限內完成的機會就更高。寫功課前，試著讓孩子對於時間有概念，先讓他預估每項作業的書寫時間，例如：國語習作20分鐘、數學講義30分鐘等，先想像需要完成的時間，以有效掌握書寫的進度。至於最後是否如期寫完，可以作為下次預估的參考。

【祕訣4】讓孩子自行決定寫作業的順序

避免一股腦地將所有作業本都攤在桌子上，並要求孩子依你的順序把作業統統寫完。讓孩子自己來決定寫作業的順序，例如：國語、數學、自然等。別忘了，動手寫作業的人是孩子，讓孩子有自己寫作業的節奏，而不是依照你要求的順序。

【祕訣5】切生魚片：分段書寫

有時，我們會要求孩子使盡力氣，一口氣別中斷地將功課做完，但是ADHD孩子的續航力就是沒辦法維持那麼久。結果，愈是要求他一口氣做完，往往卻耗費更多心神而一事無成。面對一座高聳入雲的作業山，很容易讓孩子尚未開始動手寫，就先動口宣布投降。

對於「完成」的定義，往往左右著孩子能否持續做下去的動力。完成，可以是一小段，一小部分；完成，也可以從頭到尾才算數。一口氣？還是分段？就看孩子現階段的電池續航力有多強。分段，有時是為了讓孩子的注意力不會在一口氣時岔氣。但分段太細瑣，則要留意孩子的注意力是否走走停停，更難以持續。

▲中場休息也能有助於後續回到作業。（示意圖／CFP）

【祕訣6】中場休息：注意力轉換是否順利

有時，當孩子寫功課寫到了一個段落，會向你要求他想休息或玩一下，放鬆心情。中場休息的內容有很多種，哪一種休息方式適合他，你可以回想一下先前的經驗，例如：當孩子玩一玩線上遊戲或看過一段卡通後，他的注意力是否能夠順利轉換，再度回到寫作業這件事。請記得，避免休息後，寫作業的心就回不來了。

【祕訣7】少安勿躁：別成為孩子持續性注意力的殺手

看到孩子作業的字跡潦草或內容錯誤，是否需要立即更改？建議你，陪伴孩子寫功課時，千萬別拿著橡皮擦或立可白在一旁蠢蠢欲動，蓄勢待發地想準備隨時發現錯誤，立即塗改。這個舉動，對於孩子寫功課的持續性注意力有很大的破壞力。

雖然你可能會認為一有錯誤就必須馬上更正，但不斷被你干擾，很容易讓孩子對寫功課這件事產生挫折感，造成書寫動機低落。

你可以先在一旁觀察孩子的書寫狀況，如果發現內容有錯，建議先讓孩子寫到一個段落且略微休息後，再找一個時間點，與孩子進行討論及更正。

【祕訣8】非語言提醒

當你陪伴孩子寫功課卻發現他不時會分心，請記得，多以「非語言」的方式提醒，例如：以手指輕敲桌面，將引起分心的物品移開等。盡量減少用口語叮嚀，以避免孩子因為你的嘮叨而心情浮躁。

【祕訣9】和孩子做相同的事

當你陪伴孩子寫功課時，如果可以的話，請和他一起做相同的事。你可以在一旁看書、寫寫東西，試著與孩子一起營造專注寫功課的情境與感覺。否則當你在一旁使用iPhone或iPad，這樣要讓他把注意力放在課本或作業上，很抱歉，真的很難。

▲▼《過動兒教養終極典藏（十年全新版）》。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《過動兒教養終極典藏（十年全新版）》，作者王意中，臨床心理師，從多年實務經驗中，整理出最關鍵的15個成長挑戰，涵蓋「專注力、學習策略、社交技巧」，以及「診斷評估、親師溝通、班級經營」等核心議題。全書歸納54種常見困境，提供301個實用策略，幫助過動兒的家長與老師，把理解變成方法，把忍耐轉化為行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宮廟進香「男剪破朋友衣服」遭刺亡　嫌送辦
雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉
快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝
快訊／郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

提早北返潮湧現！高公局揭19處塞車熱點　國5恐塞到午夜

「寫功課愛分心」怎麼辦？心理師提出9秘訣　急改錯字破壞注意力

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

提早北返潮湧現！高公局揭19處塞車熱點　國5恐塞到午夜

「寫功課愛分心」怎麼辦？心理師提出9秘訣　急改錯字破壞注意力

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台　日本估暴風警戒700公里

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

威能帝能力驚人又平易近人 黃子鵬學西文笑稱「日久生情」

專訪／離開台八3年沒戲約！曾莞婷「演完《影后》」陷27年最大低潮

2025十大AI工具排行出爐！　ChatGPT、Gemini誰能奪冠？

川普：以色列同意撤軍線　哈瑪斯確認後停火將立即生效

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

2025 Olive Young必買清單！20款韓妞回購底妝、腮紅、眼妝、唇彩推薦

極有望成為日本第一位女首相　高市早苗：台灣有事就是日本有事

10月首批債券ETF配息出爐　8檔年化配息率站上6％

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

生活熱門新聞

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

館長自曝「罹怪病」！規劃減少直播頻率

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

本世紀最晚中秋節來了　比去年晚19天

10月還有災禍？命理師警告「這天前後」：台灣難以倖免

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

更多熱門

相關新聞

心理師：容易淪陷渣男可能是「底氣不夠」

心理師：容易淪陷渣男可能是「底氣不夠」

許多人都知道要「愛自己」，卻還是忍不住對渣男渣女「淪陷」，或是原本立志要做一件事，遇到他人一句話就玻璃心碎、打退堂鼓，這可能都是因為「內心強度」不夠，心理師洪培芸提出「十倍放大」觀點，認為要透過行動累積至少10倍的強度，才有被「倒扣」的底氣。

《鬼滅》無慘「反社會人格」　心理師解析殘酷暴行

《鬼滅》無慘「反社會人格」　心理師解析殘酷暴行

AI便宜好用取代心理師？學者點出「1關鍵差異」：只有人做得到

AI便宜好用取代心理師？學者點出「1關鍵差異」：只有人做得到

6種內耗循環！你可能是高功能內向者

6種內耗循環！你可能是高功能內向者

戀上心理師被甩　護理師嗆渣男：做愛做到流產

戀上心理師被甩　護理師嗆渣男：做愛做到流產

關鍵字：

過動兒寫功課王意中心理師寶瓶文化

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面