「寫功課愛分心」怎麼辦？心理師提出9秘訣　急改錯字破壞注意力

▲孩子難以專心寫功課，心理師提出9個秘訣。（示意圖／CFP）

文／王意中（臨床心理師）

摘自／寶瓶文化《過動兒教養終極典藏（十年全新版）》

寫功課，對ADHD孩子而言是一件苦差事，更是你的一場夢魘。當注意力缺陷作祟時，面對回家功課，同學只要半小時、一小時能夠完成的作業，對他來說通常都得加倍計算，而且不見得有完結篇。

你已經無法再忍受他的粗心大意、常跳行漏字、不喜歡檢查、字跡潦草、筆畫不對、讀題缺乏耐性、不喜歡費勁思考的毛病。

你或許很想大聲呼喊：「我的媽媽咪呀！」因為「分心」，讓這一場未完成的作業賽，明天又將依慣例重演一遍。難道真的得永遠這樣沒完沒了？

▲心理師提醒，不要幫孩子決定寫作業的順序。（示意圖／CFP）



◆專注力的祕訣指南◆

【祕訣1】分析基本能力

先確認孩子基本的聽、說、讀、寫、算及各學科能力，是否出現落後情況。排除理解及精細動作在書寫上可能存在的問題，以確認孩子的作業常常寫不完，是否僅為單純的注意力缺陷表現。

建議你，在一對一的情況下，針對每項題型，例如：選擇、填充、計算、應用、圈詞、造詞、照樣造句等，挑選一題讓孩子作答，從答案正確與否來判斷他在該項科目的能力；如正確，後續即可順勢將焦點聚焦於注意力上。

【祕訣2】找出最佳的寫作業時間

什麼時間開始寫？回頭想想，找出孩子最佳的寫作業時間。這個時間或許是孩子休息之後，精神與體力較佳的時刻，或是在家裡的干擾較少，能夠維持較安靜的時刻。和你的孩子一起討論，聽聽他的想法，從以前的經驗中，整理出最適合的寫作業時間，每個孩子多少都有屬於他的「最佳時間點」。

當孩子回家後，是否要叫他馬上打開書包，把作業拿出來寫？雖然你可能希望最好如此，但是建議你，優先同理孩子放學後的體力與心情，畢竟動筆的是孩子。想像一下，你下班後是否願意馬上打開電腦，繼續將未完成的工作做完？如果你的腦袋、體力或心力受不了，孩子面對的處境應該也一樣。

【祕訣3】預估每項功課所需花費的時間

若知道需要花多少時間寫功課，或許在時限內完成的機會就更高。寫功課前，試著讓孩子對於時間有概念，先讓他預估每項作業的書寫時間，例如：國語習作20分鐘、數學講義30分鐘等，先想像需要完成的時間，以有效掌握書寫的進度。至於最後是否如期寫完，可以作為下次預估的參考。

【祕訣4】讓孩子自行決定寫作業的順序

避免一股腦地將所有作業本都攤在桌子上，並要求孩子依你的順序把作業統統寫完。讓孩子自己來決定寫作業的順序，例如：國語、數學、自然等。別忘了，動手寫作業的人是孩子，讓孩子有自己寫作業的節奏，而不是依照你要求的順序。

【祕訣5】切生魚片：分段書寫

有時，我們會要求孩子使盡力氣，一口氣別中斷地將功課做完，但是ADHD孩子的續航力就是沒辦法維持那麼久。結果，愈是要求他一口氣做完，往往卻耗費更多心神而一事無成。面對一座高聳入雲的作業山，很容易讓孩子尚未開始動手寫，就先動口宣布投降。

對於「完成」的定義，往往左右著孩子能否持續做下去的動力。完成，可以是一小段，一小部分；完成，也可以從頭到尾才算數。一口氣？還是分段？就看孩子現階段的電池續航力有多強。分段，有時是為了讓孩子的注意力不會在一口氣時岔氣。但分段太細瑣，則要留意孩子的注意力是否走走停停，更難以持續。

▲中場休息也能有助於後續回到作業。（示意圖／CFP）

【祕訣6】中場休息：注意力轉換是否順利

有時，當孩子寫功課寫到了一個段落，會向你要求他想休息或玩一下，放鬆心情。中場休息的內容有很多種，哪一種休息方式適合他，你可以回想一下先前的經驗，例如：當孩子玩一玩線上遊戲或看過一段卡通後，他的注意力是否能夠順利轉換，再度回到寫作業這件事。請記得，避免休息後，寫作業的心就回不來了。

【祕訣7】少安勿躁：別成為孩子持續性注意力的殺手

看到孩子作業的字跡潦草或內容錯誤，是否需要立即更改？建議你，陪伴孩子寫功課時，千萬別拿著橡皮擦或立可白在一旁蠢蠢欲動，蓄勢待發地想準備隨時發現錯誤，立即塗改。這個舉動，對於孩子寫功課的持續性注意力有很大的破壞力。

雖然你可能會認為一有錯誤就必須馬上更正，但不斷被你干擾，很容易讓孩子對寫功課這件事產生挫折感，造成書寫動機低落。

你可以先在一旁觀察孩子的書寫狀況，如果發現內容有錯，建議先讓孩子寫到一個段落且略微休息後，再找一個時間點，與孩子進行討論及更正。

【祕訣8】非語言提醒

當你陪伴孩子寫功課卻發現他不時會分心，請記得，多以「非語言」的方式提醒，例如：以手指輕敲桌面，將引起分心的物品移開等。盡量減少用口語叮嚀，以避免孩子因為你的嘮叨而心情浮躁。

【祕訣9】和孩子做相同的事

當你陪伴孩子寫功課時，如果可以的話，請和他一起做相同的事。你可以在一旁看書、寫寫東西，試著與孩子一起營造專注寫功課的情境與感覺。否則當你在一旁使用iPhone或iPad，這樣要讓他把注意力放在課本或作業上，很抱歉，真的很難。

★本文摘自寶瓶文化《過動兒教養終極典藏（十年全新版）》，作者王意中，臨床心理師，從多年實務經驗中，整理出最關鍵的15個成長挑戰，涵蓋「專注力、學習策略、社交技巧」，以及「診斷評估、親師溝通、班級經營」等核心議題。全書歸納54種常見困境，提供301個實用策略，幫助過動兒的家長與老師，把理解變成方法，把忍耐轉化為行動。