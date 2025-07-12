　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

戀上心理師「幫生女兒反被甩」　護理師嗆渣男：做愛做到流產

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲護理師戀上已婚心理師還幫生下女兒，卻遭狠心拋棄。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

已婚男子阿俊（化名）在高雄某大醫院擔任心理師，他和院內護理師小美（化名）外遇6年，小美生下一名女兒後，又再度懷上第二個孩子，但阿俊這時卻因為正宮發現他出軌簽下「禁愛令」，於是轉頭要求小美拿掉孩子，小美心痛欲絕傳訊嗆阿俊「找時間我們約開房間吧，你想怎麼玩，我都配合你，你把他做愛做到流產吧」，事後正宮提告求償，法院判小美應賠償正宮60萬元。

判決指出，阿俊2014年結婚後，前兩年都靠妻子上班賺錢，供他準備考心理師執照，執照到手後，夫妻開始求子卻屢試不成，2017年阿俊趁妻子忙於人工受孕，悄悄與小美搞上，還讓小美兩度懷孕，還生下一名女兒。

原本阿俊打算離婚另組家庭，怎料此時妻子透過借卵順利懷孕，他態度瞬間180度大轉彎，不只對小美提分手，還向妻子自首外遇求原諒。正宮隨即出面逼小美簽下1500萬元「禁愛令」，不得再與阿俊有任何情感或肢體接觸。

阿俊也逐漸想要疏遠小美，甚至要求小美引產，小美不甘被當工具人，氣得傳LINE給阿俊嗆「你那麼想要我拿掉小孩，但我又下不了手！不如你來下手吧，你找時間我們約開房間吧，你想怎麼玩，我都配合你 你把他做愛做到流產吧，小孩的生命算你結束掉的！」、「我還可以幫你準備威而鋼還是必利勁」、「如果你還能面對我，還能做愛，我就去拿掉小孩！」。

後來正宮決定提告小美侵害侵害配偶權並違反「禁愛令」協議，求償150萬元。

高雄地院審理時，小美當庭痛訴自己才是受害者，淚稱「所遇非人」。但法官認定她確實介入他人婚姻並生女，侵害正宮配偶權，判她應賠40萬元；另外違反禁愛協議部分，再賠20萬元，合計60萬元，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 4 4828 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家樂福、超市Mia C’bon宣布　即起暫停街口支付
普發1萬「可能看得到吃不到！」　他推測國民黨盤算
快訊／鏖戰62分鐘不敵張本智和　林昀儒美國大滿貫賽無緣4強
《驚奇4超人》男星死因公開！　法醫報告曝
蔣萬安+5藍委拍反罷免廣告　喊：每票都很正
幫心理師產女反被甩　護理師嗆：來做到流產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑離岸500米海中　搶救畫面曝光

執勤遭撞飛昏迷！勇警照顧病母讀護理系　效法恩人投身警界

新北黑衣白短褲「女裝大叔」偷拍下班OL　手機影片露餡

快訊／台中大雅區公所旁鐵皮屋起火　烈焰黑煙狂竄

酒後嗆警「不然是要輸贏？」　莽男1動作代價拘役55日

台中男交往爆乳辣妹！砸474萬成VIP還沒見到面　險再被騙226萬

戀上心理師「幫生女兒反被甩」　護理師嗆渣男：做愛做到流產

驚險畫面曝！拖板車上秀朗橋突「頭身分離」　後車機警急閃

台中5口命案懶人包！團購主李女成魔之路曝光　愛心老師變詐欺犯

航空女地勤安檢「嗶嗶」不爽...竟踢鞋射門　還嗆警：羞辱我嗎

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

民宿主人只會西班牙語　8歲妹自學4年流利溝通

【路邊噴泉？】破紀錄暴雨狂炸日本！　橫濱市人孔蓋噴「數公尺高水柱」

GD小巨蛋開唱DAY1　全新彩色玫瑰服裝亮相！

偽娘「紅姐」男莖大屠殺 死刑真的「在劫男逃」？　健身天菜被認出是貴族幼園老師

【公開處刑】壽星I人在餐廳慶生　店員情緒價值給好給滿XD

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑離岸500米海中　搶救畫面曝光

執勤遭撞飛昏迷！勇警照顧病母讀護理系　效法恩人投身警界

新北黑衣白短褲「女裝大叔」偷拍下班OL　手機影片露餡

快訊／台中大雅區公所旁鐵皮屋起火　烈焰黑煙狂竄

酒後嗆警「不然是要輸贏？」　莽男1動作代價拘役55日

台中男交往爆乳辣妹！砸474萬成VIP還沒見到面　險再被騙226萬

戀上心理師「幫生女兒反被甩」　護理師嗆渣男：做愛做到流產

驚險畫面曝！拖板車上秀朗橋突「頭身分離」　後車機警急閃

台中5口命案懶人包！團購主李女成魔之路曝光　愛心老師變詐欺犯

航空女地勤安檢「嗶嗶」不爽...竟踢鞋射門　還嗆警：羞辱我嗎

快訊／13:38東南部海域規模4地震　最大震度2級

漲潮來不及跑！2釣客受困芳苑離岸500米海中　搶救畫面曝光

宋慧喬「狼尾新髮型」帥炸！43歲真面目全被拍 震撼46萬人

執勤遭撞飛昏迷！勇警照顧病母讀護理系　效法恩人投身警界

瓶蓋噴射眼睛「2人視力永久受損」！　沃爾瑪急召回85萬個保溫瓶

姊弟戀成功！101跨年「火辣床戰」　連晨翔羞談劉品言：我們互補

新北黑衣白短褲「女裝大叔」偷拍下班OL　手機影片露餡

遭蔡康永逼問：有談戀愛嗎？　阿信無預警鬆口「認愛」…對象曝光

家樂福、超市Mia C’bon即起暫停街口支付　業者：有恢復會公告

大谷翔平轟本季第32彈仍難救主　道奇陷入8年來最慘7連敗

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

社會熱門新聞

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

蘆洲警遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

孫安佐表姊涉「愛情詐騙」如剝皮店　她因姑姑逃一劫

他被詐1062萬向詐團求償竟敗訴　理由曝光

台中五口命案懶人包！團購主李女「成魔之路」

悍女攻擊3律師還嗆直播殺人！司法院發聲了

台南2大廟突「斷交」　民政局長說話了

街口母公司查封　胡亦嘉恐戴電子腳鐐

撞擊瞬間曝光！北市警凌晨鳴笛執勤「路口遭撞飛」

快訊／中山分局警　凌晨被撞噴飛搶救中

員旅7人住墾丁凱撒疑食物中毒　衛生局驗檢體均陰性

騎士右轉遇「逆向BMW」迎面衝來　驚險視角曝光

更多熱門

相關新聞

醫師對護理師襲臀　判刑4月確定

醫師對護理師襲臀　判刑4月確定

士林某診所廖姓醫師，去年5月間，在診所內出手拍女護理師臀部，對方大驚，當下質問「你現在是職場性騷擾嗎？」醫師竟回說「對」，隨即離去。醫師遭提起公訴後，法院審理時，醫師還說自己「光風霽月，心如皎潔明月」。一審將他判刑4月，得易科罰金12萬元。案經上訴，高院10日駁回上訴，全案定讞。

涉詐前男友420萬不認罪　薛楷莉辯遭陷害

涉詐前男友420萬不認罪　薛楷莉辯遭陷害

渣男害女友終身癱瘓　發誓結婚全家搞失蹤

渣男害女友終身癱瘓　發誓結婚全家搞失蹤

最容易遇到渣男　 TOP3星座女

最容易遇到渣男　 TOP3星座女

台南教育局徵才！招募3名心理師打造五「心」級輔導服務

台南教育局徵才！招募3名心理師打造五「心」級輔導服務

關鍵字：

護理師心理師生女渣男射後不理流產

讀者迴響

熱門新聞

全民「普發一萬元」懶人包一次看

啦啦隊女神轉戰AV界「成美少女天花板」！

賈靜雯朝聖GD「瞬間圈粉」4字引論戰

印航空難錄音檔曝　機師：你為什麼關掉？

春風朝聖GD「一件事超佩服」：我們做就被揍

賈靜雯「被質疑拿GD公關票」首回應

愛國者飛彈車轉彎卡住　受困2.5小時驚動美方

快訊／鄭麗君今晨抵台！　揮手說辛苦了

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人識破仍留下2原因

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

2勇消殉職！薇閣李傳洪月供4萬到子女大學畢

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

投資老手除了買神山還布局這4檔

神戶冰窖開箱20噸冰塊融化　全場驚呆

爆氣影片曝光！　台南西羅殿斷交普濟殿

更多

最夯影音

更多

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

蔡凡熙想摸劉品言孕肚 她開玩笑：摸了就會有孩子XD

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

坦克車疑似衝撞桃園民宅、車輛

GD親口宣布：下次帶BIGBANG一起來！　撂中文「能不能」「喜歡不喜歡～」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面