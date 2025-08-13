《鬼滅》無慘從「病弱青年」黑化成「反社會人格」　心理師解析殘酷暴行

▲《無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台上映僅用三天便創下1.7億票房。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃X）

記者洪菱鞠／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映後，短短三天便創下在台1.7億元的驚人票房，再次證明了這部作品的超高人氣。除了主角們的魅力，故事中殘酷無情的最終反派「鬼舞辻無慘」，不但人類對他感到恐懼，連他輸血培育的十二鬼月都怕他，其複雜的性格特質同樣引發討論，專業諮商心理師林萃芬林萃芬分析，無慘的性格特質若放到現實中，其實與許多暴力施暴者有著驚人的相似之處。

在《鬼滅之刃》中，有各式各樣的鬼，其中活了千年以上、被稱為「鬼王」的鬼舞辻無慘，不僅是所有鬼的始祖，更是鬼的絕對支配者，而他殘暴的扭曲性格，源於生而帶有的生理與心理創傷。鬼舞辻無慘出生於日本平安時代的富裕家庭，卻體弱多病，青少年時期更罹患絕症，常常徘徊於死亡邊緣，在接受醫術精湛的醫師治療時，他誤以為醫師的治療方式沒有效，憤而殺害醫師。正因為這場意外，他發現自己變成了鬼，成為鬼以後，身體狀況與活著的時候完全不同。

從病弱青年變成一名不死鬼，鬼舞辻無慘的生命目標從「活下去」變成了「延續自身」，也開啟了他長達千年的血腥統治。雖然他擁有超長的壽命以及超強的能力，可是必須長期喝人類的血液才行，同時還有兩大弱點，一是接受日照就會死亡，一是接觸紫藤花就會中毒。

為了克服這兩大弱點，鬼舞辻無慘製造出能力超強的十二鬼月，他用血液操控十二鬼月，除了替自己尋找「青色彼岸花」，解除被陽光照射就會消失的威脅外，更指使他們對抗鬼殺隊成員，完成自己派遣的所有任務。

在《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》書中，林萃芬提到，「有一幕『鬼舞辻無慘』跟十二鬼月的對話，讓我印象很深刻，鬼舞辻會用威脅的語言控制屈服者，堅定告訴十二鬼月：我是不會出錯的，所有的權力都在我手上，我說的話絕對是對的，你沒有拒絕的權利。」這種「權力至上」的思維與掌控，反映出鬼舞辻無慘的反社會人格特質。

林萃芬也指出，鬼舞辻無慘明顯具有攻擊性人格的特質，反應在心理上，攻擊性人格常會有虛榮、野心、自以為是、善妒、羨慕、貪婪的感受跟情緒。這就是何以自從鬼舞辻變為鬼後，「產屋敷家族」的出生者都受到詛咒。而攻擊性人格特質的來源是，內在對人的敵意，外在呈現不在乎、自恃獨斷、好勝心強的思考及行為模式。

此外，只要十二鬼月說的話，讓鬼舞辻無慘解讀有負向意圖，例如若解讀對方在否定自己，對方立刻就會受到殘忍的暴力對待，這種瞬間反彈的暴力行為，也是他病態心理特徵的寫照。

林萃芬分析，「從心理的角度來看，有嚴重暴行的人，內心都暗藏大量的不平衡、羞恥感，以及自我藐視。他們常常會瞬間改變對別人的態度和行為，前一刻還愉快的談話，下一刻卻猛烈的攻擊、咒罵對方，咒罵的內容與剛剛的談話毫無關聯。之所以會有這麼大的反差，可能是因為談話中，聊天者不自覺說了某個想法或感受，觸碰到他內心隱藏的羞恥感，立刻引發他強烈的反彈，之後就很難平復他的情緒。」

鬼舞辻無慘常常混在人群中，隨意剝奪別人的生命，也很符合無差別殺人施暴者的特質。現實世界中，會任意殺害陌生人的施暴者，對於受害者是誰往往不在乎，施暴前他們的情緒是極度的焦躁不安，內心充滿憤恨，卻又無法用語言表達或是緩和自己的心情，因此當他們找到代罪羔羊時，容易變得狂亂亢奮，進而出手攻擊。

回到現實世界，林萃芬認為，一個人成長的過程中，父母若是常常用語言威脅孩子，管教非常嚴厲卻又缺乏時間督導，很少花時間陪伴孩子，也沒有花心思觀察孩子的行為舉止，親子之間的依附情感薄弱，無形中養成孩子反社會人格傾向。

一般嚴重的暴行都有潛在形成的因素，譬如，父母或師長常常用語言或肢體暴力羞辱孩子，損傷其自尊；或是父母習慣用物質滿足孩子，在情感上卻很少給予溫暖關懷；或是孩子在學校遭受嚴重霸淩等；一旦形成暴力人格特質，就會對別人宣洩敵意，而不會自我檢討。

因此，林萃芬強調，想要減少暴力人格特質的形成，必須重視情緒教育，父母要做孩子的情緒教練，當一個人可以適時的表達和紓解情緒，自然不會訴諸暴力。

★資料摘自時報出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》，作者為諮商心理師林萃芬