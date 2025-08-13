　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《鬼滅》無慘從「病弱青年」黑化成「反社會人格」　心理師解析殘酷暴行

▲▼《鬼滅之刃無限城》票房衝到影史第6。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃X）

▲《無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台上映僅用三天便創下1.7億票房。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃X）

記者洪菱鞠／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》上映後，短短三天便創下在台1.7億元的驚人票房，再次證明了這部作品的超高人氣。除了主角們的魅力，故事中殘酷無情的最終反派「鬼舞辻無慘」，不但人類對他感到恐懼，連他輸血培育的十二鬼月都怕他，其複雜的性格特質同樣引發討論，專業諮商心理師林萃芬林萃芬分析，無慘的性格特質若放到現實中，其實與許多暴力施暴者有著驚人的相似之處。

鬼滅之刃,鬼舞辻無慘（圖／翻攝自鬼滅之刃IG粉專）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鬼舞辻無慘。（圖／翻攝自鬼滅之刃IG粉專）

在《鬼滅之刃》中，有各式各樣的鬼，其中活了千年以上、被稱為「鬼王」的鬼舞辻無慘，不僅是所有鬼的始祖，更是鬼的絕對支配者，而他殘暴的扭曲性格，源於生而帶有的生理與心理創傷。鬼舞辻無慘出生於日本平安時代的富裕家庭，卻體弱多病，青少年時期更罹患絕症，常常徘徊於死亡邊緣，在接受醫術精湛的醫師治療時，他誤以為醫師的治療方式沒有效，憤而殺害醫師。正因為這場意外，他發現自己變成了鬼，成為鬼以後，身體狀況與活著的時候完全不同。

從病弱青年變成一名不死鬼，鬼舞辻無慘的生命目標從「活下去」變成了「延續自身」，也開啟了他長達千年的血腥統治。雖然他擁有超長的壽命以及超強的能力，可是必須長期喝人類的血液才行，同時還有兩大弱點，一是接受日照就會死亡，一是接觸紫藤花就會中毒。

為了克服這兩大弱點，鬼舞辻無慘製造出能力超強的十二鬼月，他用血液操控十二鬼月，除了替自己尋找「青色彼岸花」，解除被陽光照射就會消失的威脅外，更指使他們對抗鬼殺隊成員，完成自己派遣的所有任務。

▲▼諮商心理師林萃芬。（圖／時報出版提供）

▲諮商心理師林萃芬。（圖／時報出版提供）

在《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象》書中，林萃芬提到，「有一幕『鬼舞辻無慘』跟十二鬼月的對話，讓我印象很深刻，鬼舞辻會用威脅的語言控制屈服者，堅定告訴十二鬼月：我是不會出錯的，所有的權力都在我手上，我說的話絕對是對的，你沒有拒絕的權利。」這種「權力至上」的思維與掌控，反映出鬼舞辻無慘的反社會人格特質。

林萃芬也指出，鬼舞辻無慘明顯具有攻擊性人格的特質，反應在心理上，攻擊性人格常會有虛榮、野心、自以為是、善妒、羨慕、貪婪的感受跟情緒。這就是何以自從鬼舞辻變為鬼後，「產屋敷家族」的出生者都受到詛咒。而攻擊性人格特質的來源是，內在對人的敵意，外在呈現不在乎、自恃獨斷、好勝心強的思考及行為模式。

此外，只要十二鬼月說的話，讓鬼舞辻無慘解讀有負向意圖，例如若解讀對方在否定自己，對方立刻就會受到殘忍的暴力對待，這種瞬間反彈的暴力行為，也是他病態心理特徵的寫照。

林萃芬分析，「從心理的角度來看，有嚴重暴行的人，內心都暗藏大量的不平衡、羞恥感，以及自我藐視。他們常常會瞬間改變對別人的態度和行為，前一刻還愉快的談話，下一刻卻猛烈的攻擊、咒罵對方，咒罵的內容與剛剛的談話毫無關聯。之所以會有這麼大的反差，可能是因為談話中，聊天者不自覺說了某個想法或感受，觸碰到他內心隱藏的羞恥感，立刻引發他強烈的反彈，之後就很難平復他的情緒。」

鬼舞辻無慘常常混在人群中，隨意剝奪別人的生命，也很符合無差別殺人施暴者的特質。現實世界中，會任意殺害陌生人的施暴者，對於受害者是誰往往不在乎，施暴前他們的情緒是極度的焦躁不安，內心充滿憤恨，卻又無法用語言表達或是緩和自己的心情，因此當他們找到代罪羔羊時，容易變得狂亂亢奮，進而出手攻擊。

回到現實世界，林萃芬認為，一個人成長的過程中，父母若是常常用語言威脅孩子，管教非常嚴厲卻又缺乏時間督導，很少花時間陪伴孩子，也沒有花心思觀察孩子的行為舉止，親子之間的依附情感薄弱，無形中養成孩子反社會人格傾向。

一般嚴重的暴行都有潛在形成的因素，譬如，父母或師長常常用語言或肢體暴力羞辱孩子，損傷其自尊；或是父母習慣用物質滿足孩子，在情感上卻很少給予溫暖關懷；或是孩子在學校遭受嚴重霸淩等；一旦形成暴力人格特質，就會對別人宣洩敵意，而不會自我檢討。

因此，林萃芬強調，想要減少暴力人格特質的形成，必須重視情緒教育，父母要做孩子的情緒教練，當一個人可以適時的表達和紓解情緒，自然不會訴諸暴力。

★資料摘自時報出版《洞察鬼滅之刃暗藏的心理現象：解析角色人格特質，探索天賦潛能，培養穿越險境的內在勇氣》，作者為諮商心理師林萃芬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
散會還追著王世堅罵！正國會大佬為王義川抱不平　嗆李晏榕自以為
4姊妹全賣妓女戶！她聲請免除扶養91歲酗酒父　法官不准理由曝
楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人
楊柳颱風狂襲　「5猴衝海邊觀浪」
楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警
颱風掀巨浪！海洋音樂季舞台遭吞沒
快訊／狂風猛灌高雄！又有路樹倒塌　女騎士被砸中
LIVE／楊柳登陸「南高屏國家警報響」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳飆速中！粉專示警「北北基下班時段風最猛」：大家自求多福

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

日常小零食幫「凍齡」？花生被譽為「新抗老食物」但去早餐店點它沒用！

楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人

中颱楊柳襲台！小三通金廈明12時前停航　金泉明全日停航

台灣「1私校」全球排名狠甩清大成大！畢業生起薪近7萬

今日最CHILL！台東金崙大橋封閉　台灣獼猴1家4口悠閒觀浪

全台預警封閉路段增至19處　中橫公路榮興段土石坍方

楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警

被關過才懂！？網分享3「監獄美食」　大賣場食材這樣吃才夠味

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

楊柳飆速中！粉專示警「北北基下班時段風最猛」：大家自求多福

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

日常小零食幫「凍齡」？花生被譽為「新抗老食物」但去早餐店點它沒用！

楊柳飆速「颱風中心到台南了」　在地人曝極端現況：嚇死人

中颱楊柳襲台！小三通金廈明12時前停航　金泉明全日停航

台灣「1私校」全球排名狠甩清大成大！畢業生起薪近7萬

今日最CHILL！台東金崙大橋封閉　台灣獼猴1家4口悠閒觀浪

全台預警封閉路段增至19處　中橫公路榮興段土石坍方

楊柳預估17:00台南出海　最快明晨解除海陸警

被關過才懂！？網分享3「監獄美食」　大賣場食材這樣吃才夠味

中華資安上半年EPS達6.01元創新高　預計第三季上市

北流TMEX掀音樂狂潮！　「4超狂卡司」曝光免費開唱

影／陸眯眼博主吃蠶蛹腫成「奧特曼」　醫生：最嚴重致命

Z世代狂搜的保養療程！聲量暴增143%、淚溝眼袋也超夯

楊柳飆速中！粉專示警「北北基下班時段風最猛」：大家自求多福

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世　愛夫痛哭：一定養好4歲兒

渣打集團進行永續調查　逾8成台灣高資產族群對永續投資、轉型投資感興趣

放颱風假！群組被tag「全台只有你們沒來」　他反擊1句主管閉嘴了

趕在美俄峰會前！　歐洲領導人、澤倫斯基今「與川普視訊會談」

李多慧進軍影壇拍鬼片「和徐若瑄演母女」！　語出驚人：想跟鬼聊天

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

生活熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

更多熱門

相關新聞

《鬼滅之刃》太紅！動畫重播收視超高

《鬼滅之刃》太紅！動畫重播收視超高

超人氣《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》日本目前票房已突破 220 億日圓（約台幣 44 億元），觀影人次突破 1569 萬人，除了登上 2025 年度票房冠軍，還登上日本影史排行榜第 6 名。而富士電視台自 6 月 28 日陸續播放〈無限列車篇〉、〈遊郭篇〉、〈刀匠村篇〉以及〈柱訓練篇〉，收視率也非常不錯。

YTR牛排夫妻cos猗窩座看《鬼滅》

YTR牛排夫妻cos猗窩座看《鬼滅》

《鬼滅之刃》4D版上映日確定

《鬼滅之刃》4D版上映日確定

六年前今天《鬼滅之刃》封神起點

六年前今天《鬼滅之刃》封神起點

《鬼滅之刃》電影破百億「原作者拿超少」

《鬼滅之刃》電影破百億「原作者拿超少」

關鍵字：

鬼滅之刃無限城篇猗窩座鬼舞辻無慘反社會人格心理師性格特質

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面