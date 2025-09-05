容易玻璃心、淪陷渣男是「底氣不夠」　心理師：存10倍才能倒扣 

▲遇到渣男容易淪陷，可能是「內心強度」不夠。（示意圖／CFP）

許多人都知道要「愛自己」，卻還是忍不住對渣男渣女「淪陷」，或是原本立志要做一件事，遇到他人一句話就玻璃心碎、打退堂鼓，這可能都是因為「內心強度」不夠，心理師洪培芸提出「十倍放大」觀點，認為要透過行動累積至少10倍的強度，才有被「倒扣」的底氣。

洪培芸近來出新書《十倍放大：用心賞識自己，讓人生全面突圍》，點出一個人能不能跨越來自原生家庭、親密關係、工作職場、人生迷惘各種困境，進一步終結今生的苦難，取決於當事者的內心強度，然而對很多人來說，「十倍放大」可能是一個少見，甚至是罕見到石破天驚的觀念。

她舉例，好比說大家都聽過要愛自己、要相信自己、要善待自己、要珍惜自己，但是為什麼家人簡短的一句話，就讓人萬箭穿心？或者原本躊躇滿志想去做的事，因為父母或他人反對，就打退堂鼓、想要放棄。為什麼渣男渣女的三兩句訊息，就讓你輕易淪陷？

洪培芸說，其實答案簡單到讓人無法置信，那就是內在強度不夠。「你以為的愛自己，根本愛得不夠；你以為的相信自己，其實是半信半疑，正好相互抵銷為零；你以為有善待自己，可能還比較接近虐待；你以為已經做到了珍惜自己，殊不知才上了薄薄的一層『珍惜自己牌』塗料，午後一陣小雨就沖刷掉了。簡言之，份量太少。」

她表示，需要有意識地提醒自己至少「十倍放大」，存夠對自己的肯定、對自己的愛、對自己的信任、感恩的心、好奇心、遇事沉著等內在元素，才會在遇到任何可預期或出乎預料的外在事件時，內心強度還有足夠的額度來倒扣，行動力不會因此減弱。

「內心強度」是一種韌性，強度夠的人有勇氣去拒絕不合理的要求，離開不再適合自己的人，能夠去面對多數人傾向逃避的課題，會願意跟隨自己內心的渴望去活，實現自己由衷的夢想。

至於內在強度要如何增強？她以16年的心理師工作經驗、觀察與實踐發現，可以透過「行動」不斷增長，並且越行動，越能提升內心的強度。換句話說，「不只是行動，而是持續行動」。

而行動的起點是，只要有一點點的改變，都要給自己最大讚賞。行動像是一根柴火，只要慢慢學會連動、相互促進的訣竅，就有機會抓住改寫生命的契機。

洪培芸也在書中提到，如果你現在身心俱疲、蠟燭多頭燒而動力不足也沒關係，只要先按下「一個開關」就可以，從最有興趣、最容易入手的開始。

她解釋，因為有興趣的事，往往感覺比較不費力；容易入門的事，比較能累積繼續破關的信心。關鍵重點只有一個，「不要讓自己動不了，只要行動起來，你就超棒了。」

洪培芸分享，別人看到現在的她，有勇氣嘗試與挑戰很多事，行動力很強，但早年的她完全不是這樣。因此她希望透過新書的結構、系統與說明，幫助讀者實現提升內心強度，持續付諸建設性的行動，打破人生的困局，《十倍放大》一書由圓神出版社發行。

