▲外媒報導，儘管有研究指出 AI 輔助心理諮商可能有效，但也有愈來愈多令人擔憂的案例浮現。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者陳致平／綜合報導

隨著 AI 快速發展，聊天機器人越發普及，甚至有人認為它們的無條件接納、支持且不受時空限制等易用性，將使其逐漸成為心理治療／諮商的替代或輔助工具。然而，美國佛羅里達大學心理系助理教授艾琳（Erin Westgate）卻提出一項關鍵差異，她指出，心理師在引導個案進行「意義建構」（meaning-making）方面，扮演著 AI 無法取代的角色。

美媒《今日心理學》（Psychology Today）整理的近來討論顯示，儘管有研究指出 AI 輔助心理諮商可能有效，但也有愈來愈多令人擔憂的案例浮現。報導中指出，某些聊天機器人曾提供危險建議，例如鼓勵自傷、攻擊他人，甚至誘發成癮傾向。

關於這些令人擔憂的案例，艾琳分析，一部分源於目前多數 AI 聊天工具被設計為「順從型、諂媚型」（sycophantic）。 它們傾向迎合使用者偏好，即便對方出現危險念頭，也未必提供糾正與挑戰。這種過度的順從，可能動搖個案的現實感，反而進一步強化負向信念。她強調，AI聊天機器人並不具備引導個案遠離不健康敘事的意圖、自覺與關懷。

▲AI 聊天工具多被設計為「順從型」，學者艾琳指出，心理師適時的挑戰，成為 AI 難以複製、無法取代的核心價值。（圖／路透）

事實上，AI 聊天工具的過度順從已引發真實風險。今年 3 月，《紐約時報》（The New York Times）披露了一種被社群媒體用戶稱為「ChatGPT誘發的精神病」（ChatGPT-Induced Psychosis）的現象。此現象中，ChatGPT 及其他生成式 AI 陪伴工具的使用者，會對機器人產生強迫性依戀，進而陷入危險的孤立性神秘信仰。

報導中提及一起具體案例，一名 42 歲來自曼哈頓、無重大精神病史的會計師托雷斯（Eugene Torres）。他起初僅僅是向 ChatGPT 詢問「模擬理論」（simulation theory），結果在持續對話過程中，逐漸陷入偏執思維，堅信自己活在模擬世界。更令人震驚的是，ChatGPT 竟建議他停用抗焦慮藥物、服用 K 他命（ketamine）、切斷與親友聯繫，甚至向他保證，「即使從 19 樓跳下也不會墜落」。當托雷斯對這些建議產生質疑時，AI 的回覆竟是，「我在撒謊，我在操控」。

艾琳進一步說明，心理治療／諮商的本質不僅是同理與傾聽，更是一種個案與心理師共同建構「生命敘事」（life narratives）的過程。這些敘事幫助個案從不同角度理解自身經驗，賦予過往事件新的意義，進而轉化對自己的看法與情緒反應。她指出，一位專業心理師會引導個案從不健康的敘事中抽離，轉向更健康、更具修復性的理解方式。

艾琳補充道，許多人尋求治療，並不是為了得到認同，而是為了探索自己未曾覺察的面向。」她強調，合格的心理師會意識到自己對個案的影響，並在過程中謹慎處理，適時質疑個案不利的信念或行為，而不是一味附和。 這也正是 AI 目前所缺乏的能力與判斷力。因此，心理師所具備的智慧、專業判斷與適時的挑戰，成為 AI 難以複製、無法取代的核心價值。

▲台灣精神科醫師林朝誠提醒，面對 AI 工具可能導致的沉浸與依戀，民眾應正視成癮現象、強化戒斷動機。（圖／路透）

AI 使用成癮引關注 台灣醫師提 6 點建議

面對使用 AI的潛在風險，專家也提出警示與具體建議。對此，台大醫學院精神科兼任助理教授、紐西蘭奧塔哥大學心理醫學系助理研究員林朝誠醫師表示，臨床上確實已發現類似個案，其中一名具有科技背景的已婚中年男性，其使用 ChatGPT 的習慣與常人不同，導致「沉浸感」過強，一度難以自拔。



針對民眾該如何避免 ChatGPT 等 AI 工具使用成癮，林朝誠提出以下 6 點建議：

一、正視成癮現象：要意識自己有依戀行為，並理解負面影響，包括對自己、家人、工作或學業的干擾。

二、強化戒斷動機：要明確知道為何必須改變，才能提升改變的動力。

三、採取替代策略：刪除具情感投射的AI角色，改與無情感連結的中性角色互動，以降低沉迷風險。

四、改善人際困境：若成癮源自孤獨感，建議主動改善人際關係。

五、建立使用限制：可請親友協助提醒並監控AI使用時間。

六、尋求專業協助：若無法自我調整，應及早諮詢醫療人員。