常硬撐又怪自己不夠好　「6種內耗循環」可能是高功能內向者

▲「高功能內向者」總是靠自己硬撐，讓6種內耗循環鞭打自己。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

跟「高敏感族」承受情緒起伏的疲憊不同，「高功能內向者」總是靠自己硬撐，常常忍不住「想太多」，還會自我責怪，跌入孤獨的內心世界，難以喘息。諮商心理師邱淳孝提到，高功能內向者經常被6種內耗循環蠶食，但也有6種蛻變方法，他在新書分享，陪伴讀者放下對自己的責怪與否定，與真實的自己重新連結。

心理師邱淳孝提到，很多「高功能內向者」在他人眼裡光鮮亮麗，但在內心深處，卻被6種內耗循環蠶食，包括焦慮、偽裝、反芻性自我對話、逃避、內在批評與退化（A.F.R.A.I.D.）， 讓他們總是在責怪自己、試圖撐住一切的狀態中掙扎。

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高功能內向者是指「外在表現優異，性格內向」的人，他們細膩、敏感，總能捕捉他人的需求，習慣優先滿足他人的期待。此外也經常壓抑、隱藏自己的需求，當他們愈成功，內心卻愈拉扯、懷疑，只是他們說不出口，總覺得是自己太脆弱、不夠好。

此外他們也傾向獨處，不擅交際，常自責自己「不夠外向」或「不合群」，又因為難以說「不」，對於照顧、保護自己，甚至休息，都會感到羞愧或有罪惡感。

邱淳孝從自己身上出發，結合心理學與多年來的練習與調整，整理出一套系統性的方法，並且幫助許多有類似困境的「高功能內向者」諮商個案。如今也在新書《只是快撐不下去了：給不敢讓人失望的「高功能內向者」日常救援手冊》分享這套方法，由寶瓶文化發行。

▲《只是快撐不下去了：給不敢讓人失望的「高功能內向者」日常救援手冊》由寶瓶文化發行。（圖／寶瓶文化）

書中強調，其實「內向」不是缺陷，而「高功能」是天賦加上你的努力。當開始接納自己的內向特質，整合它帶來的敏感、深刻與觀察力，不只讓你活出更自在的自己，更可能讓你在關係、領導力、創造力上，展現與眾不同的深度與魅力。

他提到，所有的改變，都應該建立在「自我接納」上。自我接納是所有改變的第一步，最大好處是，減少（停止）內耗。而大多數人之所以原地踏步，並非不夠努力或目標不明確，而是腦中有太多責備和批評的聲音。這些聲音，不斷責難自己，導致力氣都耗在與自己的對待上。

透過6種內耗的解析，與6種內在蛻變方式（E.N.R.I.C.H.），邀請讀者放下對自己的責怪與否定，不再躲藏、不再硬撐，開始與真實而珍貴的自己重新連結。